Cuixart publica «El polsim màgic», un conte infantil que reivindica la democràcia, els drets i les llibertats

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, publica 'El polsim màgic', un conte infantil il·lustrat amb aquarel·les d'Oriol Malet i nascut de la col·laboració entre Òmnium i l'editorial Comanegra, que reivindica, a través d'un relat adreçat als més petits, els valors de la democràcia, els drets i les llibertats: "És un conte dedicat als fills de tots els empresonats per motius polítics, religiosos, de gènere o de consciència que lluiten per la democràcia, els drets i les llibertats". Escrit entre les presons de Soto del Real i Lledoners, el president d'Òmnium construeix una al·legoria en què encoratja els més petits a "lluitar per un món millor i més just" i a "perseguir els somnis".

"Viure sense por és el millor antídot per transformar les adversitats en oportunitats", assegura Cuixart, que també denuncia "que la presó té efectes físics i emocionals per als més petits, i que en el cas dels presos polítics s'està vulnerant sistemàticament el dret superior del menor, privant-los de poder créixer amb els seus pares". Aquest, diu, "és un dret bàsic reconegut per les Nacions Unides i nombrosos organismes de drets humans que també està sent vulnerat a milers d'infants d'arreu del món".

Al llibre, explica la història de la Iakun, una nena que ja des de ben petita mira les estrelles fascinada amb l'espai exterior, amb els límits del món. Per això, quan es fa gran, agafa les maletes i marxa a estudiar a la gran ciutat per ser astronauta. Però, quan hi arriba, s'adona que la gent no somriu, que mira constantment una pantalla amb el cap cot i que la contaminació no deixa veure les estrelles i impedeix la vida a la naturalesa. Un cop aconsegueix ser astronauta, s'embarca en una expedició internacional al planeta Neoludes per tal de buscar-hi vida. Allà descobrirà que una societat pot viure en pau, amb cura i amb respecte, i tot gràcies a un polsim màgic.

Cuixart explica que el conte "també reivindica, en plena covid-19, la literatura infantil i la paraula com a instrument imprescindible per transformar la societat. Perquè la cultura ens fa més lliures".

'El polsim màgic' és el quart llibre que ha escrit Jordi Cuixart des que el van empresonar fa més de tres anys i arribarà a les llibreries el dimecres vinent, 2 de desembre. El mes de novembre de l'any passat, Cuixart també va publicar 'Un bosc ple d'amor', un altre conte infantil bellament il·lustrat per Ignasi Blanch que reivindicava els drets i les llibertats. Tots els beneficis obtinguts com a drets d'autor de Jordi Cuixart seran destinats íntegrament a Òmnium Cultural.

Per a Oriol Malet, aquest encàrrec ha significat una oportunitat per fer una aportació a la causa que defensa Cuixart des del seu propi llenguatge: "Més enllà de la paraula, l'actitud i els fets, ho he fet amb la meva manera d'expressar-me, el dibuix". El missatge que l'il·lustrador va veure en les paraules de Cuixart es podria resumir en "un desig del Jordi molt gran de traspassar els barrots de la presó i d'estar amb els seus fills, de propagar la paraula del positivisme i de l'amor a tot el món".