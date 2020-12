Revelen els secrets de la longevitat d'Elisabet II, la reina més veterana d'Europa

Als 94 anys, la reina Elisabet II és la sobirana més longeva d'Europa. Des que va ser entronitzada el 1952, ha vist passar 12 homes i 2 dones pel 10 de Downing Street, des de Winston Churchill, Anthony Eden, Harold Wilson, Margaret Thatcher, David Cameron fins a Theresa May, fins a l'actual primer ministre, Boris Johnson. Sosté el ceptre i la corona de Sant Eduard des de fa 68 anys i només li falten sis per batre el rècord de Lluís XIV, el rei Sol, que va regnar durant 72 anys.

La monarca britànica és un exemple de magnífica salut i molt bona forma física, i encara presumeix de muntar a cavall en els terrenys de Balmoral, el castell escocès on es relaxa per vacances i la residència que considera la seva veritable llar. És allà on, expliquen, alguna vegada se l'ha vista fins i tot fregar el terra amb les seves mans.

És probable que Elisabet II hagi heretat la seva esplèndida longevitat per via materna, ja que la reina mare va morir el 2002 als 101 anys d'edat. I ella va pel camí de superar-la. Però no tot és genètica, sosté l'especialista britànic en monarquies i estil de vida Bryan Kozlowski, que acaba de publicar a l'editorial Turner Llarga vida a la reina: 23 regles per viure com la monarca regnant més longeva de la Gran Bretanya, un llibre en el qual explica els secrets de la salut de ferro de la matriarca dels Windsor.

«Ha envellit increïblement bé i és el paradigma de la salut i el benestar», va explicar a The New York Post Kozlowski, que en el seu manual sosté que, pel que fa als seus hàbits i rutines, la reina no viu com una reina. Més aviat manté un estil de vida bastant senzill, auster i mundà, que qualsevol dels seus súbdits podria mantenir. No obstant això, es poden apreciar els magnífics resultats en l'esposa de Felip d'Edimburg, que és també un exemple de longevitat, ja que el proper juny complirà ni més ni menys que 100 anys.

«Per aconseguir la longevitat, la majoria de la gent té tendència a pensar que és necessari mantenir un règim d'exercici rigorós», explica l'autor. No és el cas d'Elisabet II. Tal com mostra la sèrie de Netflix The Crown, la reina és practicant de «l'exercici sensat»: fa caminades ràpides al costat dels seus corgis gairebé diàriament i munta a cavall molt sovint. Tot i gaudir de l'aire lliure i del camp, la monarca fuig del sol, del qual s'ha mantingut allunyada durant dècades, amb el seu icònic mocador lligat al coll amb el qual es tapa el cap. A més, el seu refugi de descans és Balmoral, a Escòcia, on l'astre rei no escalfa gaire, i ni tan sols els mesos d'estiu el termòmetre sobrepassa els 16 graus centígrads.

Com molta gent gran de la seva generació, que van viure el racionament durant la Segona Guerra Mundial, Elisabet II és partidària dels àpats senzills. «Durant un període prolongat a la Gran Bretanya, era gairebé antipatriòtic ser massa entusiasta del menjar», descriu Kozlowski, que assegura que el seu ritual preferit és l'hora del te de la tarda, de Darjeeling. Aquesta varietat de te negre que es produeix a la falda de l'Himàlaia es coneix com el champagne dels tes, té un cos suau al paladar i una aroma discreta i molt delicada. Entre els seus coneguts beneficis ajuda a la circulació sanguínia, aporta minerals com el potassi, el magnesi i el calci, conté vitamines B1 i B2, és antibacterià i té propietats per cremar greix. Aquest te l'acompanya amb entrepans i pastes. «També li agrada degustar una porció de pastís», afegeix l'especialista, que li perdona el capritx amb aquesta frase: «Com solen aconsellar els dietistes, cal donar-se permís per menjar llaminadures ocasionalment».

Quant a la seva «dieta»d'alcohol, la sobirana també té una rutina diària. Es pren un còctel de ginebra al matí, un got de vi a l'hora de dinar, i un altre de xampany i un martini sec a la nit. Kozlowski treu importància a l'assumpte assegurant que aquest règim diari de begudes no interfereix en absolut en la seva tasca com a sobirana.

L'autor, que també va escriure un llibre sobre la dieta de la novel·lista Jane Austen, explica un episodi pujat de to amb referència a la magnífica epidermis de la sobirana. Quan un aristòcrata va conèixer la reina per primera vegada, li va comentar al seu marit, el príncep Felip: «Mai m'havia fixat en la bonica pell que té», i el duc, amb el seu conegut do per deixar anar les coses tal com li venen al cap, li va replicar: «Ella és així a tot arreu».

A diferència de les generacions més joves de la família reial, Elisabet II prefereix no gastar gaire en cremes. Segons Kozlowski, les rutines de bellesa d'Elisabet II no inclouen gaire maquillatge. I per a la cara confia en una marca encara més històrica que ella, nascuda el 1896: la marca Cyclax, que a més de tenir preus més que raonables inclou el seu facial hidratant favorit, Milk of Roses (a Amazon, per uns 10 euros).

Encara que en l'imaginari col·lectiu s'afirma rotundament que la monarca fa poc més d'una pregunta a les persones que acaba de conèixer, Kozlowski assegura que es tracta d'una broma, ja que la reina és una persona tremendament curiosa que passa moltes hores al dia estudiant documents.