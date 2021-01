Oriol Malet il·lustra la mirada «crítica i descarnada» de Dostoievski vers la societat a «Un arbre de Nadal i una boda»

A les portes del bicentenari del naixement de Fiódor Dostoievski, que se celebra el 2021, l'editorial Comanegra ha volgut homenatjar l'escriptor rus amb la publicació del conte 'Un arbre de Nadal i una boda' amb traducció de Marta Nin i les il·lustracions d'Oriol Malet. En declaracions a l'ACN, l'il·lustrador ha explicat que els dibuixos que ha realitzat pel conte volen transmetre la "mirada tan crítica, bèstia i descarnada de la societat" que tenia Dostoievski. Com apunta Comanegra, aquest és un conte "estrambòtic, universal, àcid i carregat de violència de classe i de gènere". Malet assegura que no té res a veure amb el 'Conte de Nadal' de Dickens.

Tot va arrencar d'una proposta que l'editor de Comanegra Jordi Puig li va fer a Malet d'il·lustrar 'Un arbre de Nadal i una boda'. De fet, l'editorial i l'il·lustrador han col·laborat en altres ocasions com a 'Mandela i el general'.

Malet assegura que la història "té molt humor negre perquè és un no conte" o un conte que quan l'acabes tens ganes de tirar-te per la finestra com tot el que escriu Dostoievski". Apunta, de fet, que tot i el títol, el conte no té cap mena d'esperit nadalenc.

Defensa que 'Un arbre de Nadal i una boda' no té res a veure amb el 'Conte de Nadal' de Dickens. Malet apunta que tracta sobre un tema tan "bèstia" com el mercantilisme entre infants situat en una època com Nadal. Creu que és una metàfora perfecta de la societat d'avui en dia de "com prevalen els valors adults del mercat" i com això se situa per davant dels valors humans representats per la innocència dels nens.

Comanegra destaca que aquest és un conte nadalenc en què, es pot percebre "una crítica social molt dura perfectament representada amb uns personatges altament estereotipats". L'editorial ressalta que l'escriptor posa sobre la taula valors universals com "la justícia, la moral, la noció del bé i el mal i les relacions humanes". Un conte, afegeix, "estrambòtic, universal, àcid i carregat de violència de classe i de gènere".

De Dostoievski, Malet assegura que li agrada "la mala llet que té" i la seva "mirada tan crítica, bèstia i descarnada de la societat. Això és el que he volgut transmetre amb els dibuixos". Per això, afegeix que ha creat un punt de vista "subjectiu amb personatges desagradables que es contraposen amb els nens".

Il·lustracions

Des de Comanegra, li van proposar a Malet que les il·lustracions fossin "100% lliures. Saben que jo tinc un ampli ventall d'estils, però tinc un estil més propi i meu i que aquest no és precisament el més comercial". Des de l'editorial li van suggerir que precisament fes servir aquest estil propi i que no pensés en "si serà comercial o no".

A més, la idea de l'editorial era fer-lo com un producte amb tapa dura per regalar i que això, afegeix Malet, "no estigui barallat amb la qualitat. Per Nadal es fan sempre aquests regals que físicament són molt bonics, però sense substància i en aquest sentit seria tot el contrari".