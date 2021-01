Laberint de sentiments en una novel·la de mirada íntima i femenina

El distanciament i la desconfiança entre dues joves germanes, la Sarah i la Louise, molt diferents, enfila una història de profunda càrrega psicològica que endinsa el lector en un univers de relacions socials en què els diners, el matrimoni, la infidelitat, la bellesa i les enveges són també protagonistes.

Narrada en primera persona per Sarah Bennett, que acaba de llicenciar-se a Oxford amb un expedient brillant i que se sent desubicada a la vida després d'un viatge a París, la novel·la revela de manera descarnada el remolí d'emocions i pensaments que desencadena en ella la seva germana gran, que s'ha casat amb un escriptor de renom. Aquest matrimoni és el passaport de la Louise a un món ple de glamur, luxes i èxit a l'alta societat londinenca que contrasta amb el desordre i el desconcert vital en què es veu sumida la protagonista.

La trama sentimental que ordeix Margaret Drabble (Sheffield, 1939), sustentada en les picabaralles que guarden les dues germanes i embolicada en un estil literari en què brillen els diàlegs quotidians, sedueix el lector en l'interès de desentranyar les intrigues que envolten l'enigmàtica i devastadora personalitat de la Louise.

Una jaula en un jardín de vrano (A Summer Bird-Cage), publicada per primera vegada el 1963, marca el camí d'aquesta visió i temàtica femenina que ha consagrat la literatura de Drabble al llarg dels anys, amb obres que, com 'The Garrick Year' (1964) o 'The Millstone' (1965), situen la dona al centre de l'argument.

Sota el probable influx d''El segon sexe', el cèlebre llibre de Simone de Beauvoir, Margaret Drabble proposa, en realitat, una profunda reflexió sobre el significat de ser dona en una societat que començava a fer tímids passos cap a la igualtat de gènere. A principis de la dècada del 1960 cada vegada eren més les dones brillants que es llicenciaven en universitats de prestigi com Oxford o Cambridge i que, malgrat la seva magnífica formació, no només mancaven, com la Sarah, d'una vocació professional definida sinó també de predisposició al matrimoni. Tancar-se a casa, invertir hores en les tasques domèstiques i criar fills com a finalitat última de la seva existència havia deixat de ser per a elles una prioritat absoluta, com bé reflecteixen les primeres novel·les de Margaret Drabble.

Les albors d'aquest canvi cultural col·loquen la dona davant una desconcertant diatriba que retrata magistralment a 'Una jaula en un jardín de verano' i que els condueix a un viatge introspectiu per mirar de revelar, des d'una sensibilitat femenina, qüestions tan bàsiques, i alhora complexes, com el sentit mateix del matrimoni, la immoralitat de l'adulteri, el valor de la maternitat o la importància dels diners.

La vida social i cultural del Londres d'aquella època, la moda i el pentinat com trets de personalitat i l'interès per l'art i la història no falten, a través de diàlegs mordaços, com a ingredients gurmet de la suculenta menja literària que l'autora britànica prepara als seus lectors.

La nova edició del llibre per a la col·lecció Rara Avis d'Alba Editorial, amb traducció de Marta Salís, ens acosta a l'emocionant literatura d'una Margaret Drabble que, incomprensiblement, no és una autora gaire coneguda a Espanya.