Una biografia d'Isabel-Clara Simó recorda l'escriptora com una persona «lluitadora i lliure»

L'autor i biògraf Jordi Tormo recorda a l'única biografia autoritzada d'Isabel-Clara Simó, 'Isabel-Clara Simó. Una veu lliure i compromesa' (Ara Llibres), que va ser una dona "lluitadora i lliure", i que va fer el que va voler en qualsevol moment de la seva vida, ha destacat en una entrevista a l'ACN. "M'interessava molt anar als orígens d'Isabel, d'Alcoi i la família", ha detallat l'autor, que inclou al llibre fotos d'ella de petita i material manuscrit per l'autora, difícil de trobar. L'obra es publicarà el 18 de gener, cinc dies després del primer aniversari de la seva mort víctima de l'esclerosi. Tanmateix, Tormo ha subratllat que la seva vida no cap en un llibre, "si de cas en una enciclopèdia completa".

Segons ha descrit Tormo, en el terreny personal era agraïda, col·laboradora i facilitadora, sobretot amb els joves escriptors. Tormo també n'ha destacat el seu sentit de l'humor i els acudits "verds", ja que li encantava riure tota l'estona. A banda era una persona "superenèrgica", i tenia la sensació que encara li quedaven moltes coses per fer. Pel que fa a l'escriptura, l'autora Premi d'Honor de les Lletres Catalanes era "molt metòdica", ja que cada dia escrivia com a mínim deu línies.

A banda de records d'infantesa, la biografia també conté expedients de la censura franquista a la revista 'Canigó' que va començar a dirigir al 72. També, de cada llibre que llegia l'autora se'n feia fitxes amb frases que li havien agradat, algunes recollides al text.

Una generació compromesa

D'altra banda, Tormo ha rememorat a la biografia el seu vessant públic com a membre d'una generació que "ho va construir pràcticament tot", com la lluita per la igualtat de gènere, el compromís per la llengua i l'independentisme ja des dels anys 80. "Era una revolucionària en totes les seves facetes", ha dit.

Pel que fa a passatges més secrets continguts al text, Tormo ha remarcat que si bé ella fugia d'admetre que el seu 'jo' estava present a la seva obra, ha descobert que ella és present "a totes les planes dels seus llibres".

Entre les darreres confessions, també hi ha la necessitat de recordar Alcoi, localitat de la qual van parlar molt a les darreres converses. "Descansa a Alcoi, el seu patrimoni el va donar a l'Ajuntament, i l'última conversa va ser molt sobre recuperar aquells records de petita", ha dit.

Relació amb altres creadors

El llibre reconstrueix els inicis de l'autora, les seves lluites, els seus vincles i la seva relació amb altres creadors, com Montserrat Roig, Maria Aurèlia Capmany, Pilar Aymerich, Ovidi Montllor, Antoni Miró, Salvador Dalí i Joan Fuster. L'escriptor explica "com van sorgir aquelles relacions" i quina importància van tenir a la seva vida.

L'escriptora Núria Cadenes signa el pròleg, una autora triada pel fet de tenir moltes coses en comú amb Simó, com el seu "compromís" amb la llengua i la política, a banda de ser una gran coneixedora de l'obra de Simó.

Pel que fa al material gràfic, Tormo ha treballat l'arxiu fotogràfic de l'escriptora, dos arxius de la seva etapa de periodista a la revista 'Canigó' a la Universitat d'Alacant, i l'arxiu de la Diputació de Girona que té els anys anteriors al 1972. També ha fet un buidatge de les entrevistes que li van fer a diversos mitjans de comunicació.

Una amistat prèvia

Ha explicat que arran de la seva amistat i relació personal, va ser Tormo el que li va demanar a Simó encarregar-se de la seva biografia. L'autor li va enviar un correu i ella va acceptar la proposta de seguida. Van quedar que ell es començaria a documentar amb entrevistes i material al voltant de la seva obra, mentre li anava fent consultes més concretes per escrit i per telèfon. "Ella va faltar un dilluns, i la setmana prèvia, dimecres i divendres, vaig estar tancant les últimes preguntes", ha recordat.

Ha assegurat que l'autora tenia "ganes" que se'n fes una biografia seva, a banda de l'obra de l'autora, 'Els racons de la memòria', on ja va recuperar moltes vivències personals. "D'alguna forma faltava una biografia que fes un recorregut des de petita, amb la família, i les seves etapes de cada obra", ha dit Tormo. Per a ell, és l'única autoritzada perquè d'alguna manera va tenir el vistiplau de Simó, que la va arribar a veure sense maquetar. "Jo li anava passant les coses mentre anava fent", ha dit l'autor.