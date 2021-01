La nova novel·la de Jaume Cabré es titularà «Consumits pel foc» i arribarà a llibreries el 7 d'abril

La nova novel·la de Jaume Cabré (Barcelona, 1947) es titularà 'Consumits pel foc' i arribarà a les llibreries el 7 d'abril, editada per Proa. El volum, que es publicarà deu anys després de 'Jo confesso' (Proa), mantindrà els elements propis de la literatura de l'escriptor, amb una història "subjugadora" i uns personatges amb "clarobscurs i sorpreses d'alt voltatge literari", segons un comunicat de l'editorial. La trama se centra en l'Ismael, un professor de llengua i literatura que es veu implicat en una situació límit després d'una trobada amb una antiga coneguda. Cabré, és un dels referents de la literatura catalana contemporània i les seves obres superen les 100 traduccions. Destino, publicarà la traducció al castellà el mateix dia.

La trama se centra en l'Ismael, un home que malgrat no tenir una infantesa fàcil, aconsegueix estudiar i guanyar-se la vida com a professor de llengua i literatura. Un dia, per atzar, es retroba amb una antiga veïna i a poc a poc comencen a intimar, fins que una altra trobada aparentment casual, ara amb el conserge de l'institut on treballa, porta l'Ismael a una situació límit, de conseqüències traumàtiques. Recuperar la memòria i aconseguir treure l'entrellat dels fets en què es troba atrapat serà una tasca difícil.

Jaume Cabré va saltar amb força en el panorama literari internacional amb la novel·la 'Les veus del Pamano', i també amb 'Senyoria' i 'L'ombra de l'eunuc'. També destaquen els seus reculls de contes com 'Viatge d'hivern' i 'Quan arriba la penombra', i les seves reflexions sobre art i literatura recollides a 'Tres assaigs'. Ha escrit guions televisius i cinematogràfics. És membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.

La projecció internacional de la seva obra es va consolidar amb 'Jo confesso', la novel·la que el va fer esdevenir un referent dels autors catalans contemporanis, guardonada amb el premi Courrier International 2013, premi Kulturhuset Stadsteaterns a Estocolm 2017, el premi Atenes de Literatura 2017, i el Premi Ciutat de Barcelona 2013 a la projecció internacional de la ciutat.