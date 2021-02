«La noia del vestit blau», de Laia Vilaseca, d'èxit a Internet a les llibreries

Laia Vilaseca (Barcelona, 1981) va autopublicar en format digital l'any 2017 'La noia del vestit blau', la seva segona novel·la. L'obra, un thriller rural ambientat al Berguedà, ha estat un èxit situat entre els deu llibres digitals en català més venuts a Amazon i ara arriba a les llibreries de la ma de Rosa dels Vents i, en castellà, de Suma de Letras. "Com a algú a qui sempre li ha agradat la lectura la meva il·lusió era veure el llibre a les llibreries, que és on jo volia que fos", confessa il·lusionada l'autora. A la novel·la, la protagonista aterra a l'alta muntanya buscant refugi, però més que pau, se li presenta l'ocasió d'investigar la mort d'una noia que va desaparèixer al poble fa més de 30 anys.

'La noia del vestit blau' és una novel·la de misteri ambientada al Berguedà que ha captivat milers de lectors digitals. Laia Vilaseca va autopublicar-la a Internet el 2017, dos anys després d'haver estat finalista al premi de narrativa en català 'El Lector de l'Odissea'. Anteriorment, l'escriptora barcelonina s'havia estrenat en la narrativa- i en l'autopublicació- amb 'El caso Durroway', també en format digital.

Vilaseca ambienta la novel·la a Treviu (nom fictici però de "fàcil" localització per qui conegui la zona), un tranquil poble de muntanya que es veu remogut quan la protagonista es proposa esbrinar què va passar amb "la noia del vestit blau", enterrada de forma anònima gairebé quaranta anys enrere. La protagonista és la Martina, una periodista que arriba al municipi fugint d'alguna cosa. La investigació no només servirà per esclarir la veritat, sinó també perquè la protagonista superi la crisi que l'aclapara.

En comptes de pau i tranquil·litat, es troba que el poble de la seva infància està trasbalsat perquè algú ha profanat tres tombes al cementiri: una amb les restes dels miners morts en l'accident del 1977, la del senyor Ramon Fabra, el patriarca de la família més rica de la vila, i l'Olívia, coneguda com "la noia del vestit blau", un fantasma que alimenta les llegendes de Treviu. Martina es posa a investigar si realment es va suïcidar, tal com va concloure l'informe del metge en el seu moment. Portar a la llum la veritat implicarà, tanmateix, que la vida plàcida de certes persones innocents, víctimes de les circumstàncies, es vegi sacsejada.

Un thriller que "atrapa"

L'editora Núria Puyuelo ha constatat que l'obra de Vilaseca "atrapa" i "es devora en una tarda", i ha lloat tant la seva bona ambientació així com la fluïdesa de la trama. De la seva banda, l'autora explica que l'obra neix tant del seu "amor" pel gènere del misteri com per la localització pirenaica on s'ambienta, i que és un paisatge de la seva infància, concretament un poblet "d'alta muntanya" on estiuejava amb els seus avis. El berguedà més muntanyós acaba sent, així, un personatge més de la novel·la, ha vingut a dir.

"Natura i misteri són dos conceptes importants a la novel·la i és on he trobat la meva veu com a escriptora", ha comentat l'autora. La seva novel·la, ha dit, "respecta les convencions del gènere, atrapa el lector des de la primera pàgina".

El salt a les llibreries

Viaseca ja prepara una tercera novel·la marcada també pel misteri però en aquest cas ambientada en un Parc Nacional de Califòrnia, als Estats Units. Sense saber encara quan i en quin format es publicarà, l'autora ha reconegut que va ser una sorpresa que 'La noia del vestit blau' "funcionés molt bé", però l'alegria no va ser tan gran com "la bomba" de la trucada de l'editorial en plena pandèmia per dir-li que li publicarien el llibre en paper, en català i castellà. "Com a algú a qui sempre li ha agradat la lectura, la meva il·lusió sempre havia estat veure el llibre a les llibreries; és on jo volia que hi fos", ha admès aquest dimarts.

D'altra banda, l'escriptora s'ha mostrat "agraïda" a Amazon, però ha reconegut que és "un monstre que s'està menjant el pastís del sector editorial" i en aquest sentit ha assegurat que té coses "injustes" i que "cal vigilar".