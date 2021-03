Gerard Quintana: «La majoria del que hi ha escrit a 'L'home que va viure dues vegades' ho he viscut jo»

El músic Gerard Quintana fa "un cant a la vida que desdibuixa les fronteres entre el bé i el mal" a la seva segona novel·la, 'L'home que va viure dues vegades' (Columna), guanyadora de la XLI edició del Premi Ramon Llull. "La majoria del que hi ha escrit ho he viscut jo", ha confessat l'autor en la roda de premsa d'aquest dimarts. Quintana ha assegurat que escriure la novel·la ha estat "com vestir-se de miner" per "cavar el més profund possible" a la seva "mina interior". L'obra relata la història de Salvador Martí, un poeta d'èxit que signa les obres com Pere Ponsatí, l'alter-ego de Quintana, i que "haurà de lluitar contra el destí quan rep una herència enverinada del seu pare". El llibre arriba aquest dimecres a les llibreries.

Segons ha explicat el mateix autor, l'obra "vol trencar el fil temporal" per tal de fer el lector "més partícip". Així, el relat no ocorre cronològicament, sinó que comença, d'entrada, amb un fet tràgic i colpidor. "Començar pel final proposa un repte al lector", ha dit Quintana. Així mateix, ha assegurat que li agrada "deixar oberts certs aspectes" per tal que el lector "faci les seves apostes i interpretacions".

L'escriptor ha assegurat que a la seva primera novel·la, 'Entre cel i terra' (Columna), hi havia "molta més ficció", però "vestida de documentació i veracitat". "És un joc que t'encotilla", ha indicat. Ara bé, ha assegurat que sense haver escrit el primer llibre, no hauria pogut escriure 'L'home que va viure dues vegades'. A més, ha avançat que ja treballa en un tercer, amb el qual està "molt engrescat".

Quintana ha explicat que des de petit volia ser escriptor. "Em preguntaven què volia ser i, en comptes d'escriptor, deia astronauta perquè ho trobava menys pretensiós", ha ironitzat. En aquesta línia, ha afirmat que debutar com a escriptor li ha costat 50 anys perquè "pensava que havia d'estar molt preparat". "Jo tenia l'excusa que anava fent cançons", ha afegit.

L'autor ha assegurat que 'L'home que va viure dues vegades' és una novel·la "de dualitats", mostrada a través dels dos germans. "Vivim en una cultura que tendeix a dualitzar", ha assegurat. A l'obra hi ha moltes referències musicals i literàries, entre les quals l'editora de Columna, Glòria Gasch, ha destacat Lewis Carroll, 'Història somiada' d'Arthur Schnitzler, 'Doctor Faustus' i 'La mort a Venècia', de Thomas Mann.

Quintana ha avançat que, de manera intencionada, al llibre hi ha molts personatges per donar una "sensació efímera". Molts d'aquests, a més, són persones reals que, fins i tot, mantenen el nom.