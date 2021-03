Surt a la llum «La casa i la llar pallaresa», obra inèdita de Ramon Violant i Simorra escrita fa 75 anys

El llibre tracta amb detall les característiques de l'habitatge al Pallars



L'etnògraf pallarès Ramon Violant i Simorra (1903-1956) va escriure l'any 1946 l'obra 'La casa i la llar pallaresa'. Ara, 75 anys després, gràcies a l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu i l'editorial Garcineu, ha vist la llum. L'obra tracta amb detall les característiques de l'habitatge al Pallars amb moltes referències i paral·lelismes amb les zones veïnes de la Vall de Boí, l'Aran, l'Alt Urgell i Andorra. El llibre recull edificacions de més de 40 localitats pallareses. L'editor de l'obra, Ignasi Ros, ha explicat que tot i que moltes de les construccions estudiades per Violant entre 1934 i 1946 ja no es poden revisar perquè han desaparegut, el fet de rescatar-les permetrà apreciar el llegat arquitectònic del Pirineu.

L'obra s'ocupa de les cabanes, les bordes i corrals, l'evolució de l'habitatge i amb especial detall les característiques exteriors i interiors de cases. Ros, ha dit que "el llibre pot afavorir una nova visió de l'arquitectura popular, avui força invisibilitzada i silenciada".

Durant aquests 75 anys les formes de vida han canviat i per tant les construccions també. Per aquest fet, és important l'obra 'La casa i la llar pallaresa', per recuperar elements tradicionals de l'arquitectura pallaresa.

El llibre és el vuitè volum de la col·lecció 'Biblioteca Ramon Violant i Simorra' de Garsineu Edicions. Té 270 pàgines i més de 270 imatges que il·lustren (amb prop de 140 fotografies i més de 130 dibuixos, plànols i alçats). A més, fins i tot mostra amb plànols aixecats per l'autor mateix, una desena de cases i quadres, que es corresponen a diverses tipologies proposades per Ramon Violant i Simorra. Ros ha explicat que la recuperació de les imatges o plànols que acompanyen l'obra ha estat una feina complicada que va iniciar l'Ecomuseu fa uns vint anys.

De l'exterior, analitza les façanes, cobertes i obertures. Dels interiors, estudia i detalla la distribució i complements com els mobles (cuina o foc, forn, sala, dormitoris, rebost, cellers, graners, eres, corrals, ubles o pallers).

'La casa i la llar pallaresa' descriu diferents tipologies d'habitatges segons la zona, fins i tot establint diferències entre les actuals comarques del Pallars Sobirà i Pallars Jussà.

Ros ha explicat que gran part de l'extensa obra etnogràfica de Ramon Violant i Simorra no va ser publicada en el moment de la seva elaboració a causa de les prohibicions i dificultats per difondre obres en català. Aquestes encara s'incrementaven quan les obres eren directament monografies sobre el Pallars i no escrits més generals sobre Catalunya o el Pirineu, que més fàcilment podien trobar un editor.

El volum també inclou tres articles annexos, publicats d'entre 1948 i 1952, de Ramon Violant i Joan Ainaud de Lasarte, especialment sobre una de les interessants tipologies de construccions proposades per Violant, les cases cobertes amb terrat. El volum compta amb un pròleg del professor i antropòleg Ferran Estrada de la Universitat de Barcelona (UB).