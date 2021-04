Dani de la Orden debuta en el món literari amb una comèdia romàntica sobre una ruptura

El director de cinema, Dani de la Orden, debuta en el món literari amb la novel·la 'Donar-se un temps (i altres mentides)', publicat per Fanbooks en català. De la Orden tenia clar que volia fer, des d'un inici, "una comèdia romàntica parlant d'una ruptura", com explica en una entrevista amb l'ACN. La novel·la narra la història del David i la Sara que deixen la seva relació i ell haurà de conviure amb la solteria i amb les seves inseguretats refugiant-se en la frase: "Donar-se un temps". L'autor confessa que li venia de gust "explicar una història d'una manera més petita i més personal" i que "no impliqués un equip de 100 persones" com en una pel·lícula.

De la Orden és un gran amant de les comèdies romàntiques i quan es va plantejar escriure la novel·la tenia clar ja està massa vist explicar la històries de dues persones que s'agraden. "En canvi, entendre perquè hi ha una ruptura era més estimulant, però no deixa de ser romàntic tot parlant del desamor", afegeix.

A De la Orden li venia de gust "explicar una història d'una manera més petita i més personal" i que "no impliqués un equip de 100 persones" com en una pel·lícula. En aquest sentit, volia intentar crear ell la part emocional amb les paraules i no amb 500 recursos diferents que moltes vegades, confessa, no depenen d'un mateix.

Reconeix que hi ha moltes referències personals o que ha pensat: "Des de la meva existència compartint pis, des de sentiments que he pensat, a ruptures, a pel·lícules que m'han agradat o reflexions que he fet sobre mi mateix i no m'hi sento identificat. És tot el que envolta una vida mediocre emocional de 31 anys; 28 quan la vaig començar a escriure".

Com ha passat en la seva trajectòria cinematogràfica, el cineasta reconeix que sent molt més còmode amb la comèdia que amb el drama. Confessa que ha rebutjat guions de drames que li feien preguntar-se: "i si en fa una novel·la explicant el mateix?". Així mateix, apunta que té "una relació d'amor-odi amb la comèdia perquè aquesta és molt més fàcil criticar-la. T'ho passes molt bé rodant-la però després saps que no connecta amb tothom". Considera que fer bones pel·lícules de comèdia és possible, però admet que és complicat.

Durant el procés d'escriptura va anar afegint tocs de comèdia a la novel·la. Creu que no hi ha tants llibres que expliquin una història emotiva i que generi comèdia. "Llibres d'amor n'hi ha molts, però que intentin buscar la comèdia romàntica i els acudits en els diàlegs, no".