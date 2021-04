Salvador Cot reuneix en un llibre 10 fites de l'independentisme de base

El periodista Salvador Cot ha narrat 10 fites independentistes amb un paper destacat de la societat civil en el llibre 'L'independentisme en deu victòries que tu vas fer possibles', editat per Bruguera Contemporánea.

En el llibre defensa que "el procés no és una sèrie d'accions polítiques que es van prendre des de les elits, sinó una progressió històrica" impulsada de baix a dalt, per la qual cosa se centra en el moviment de base de l'independentisme, ha declarat a Europa Press.

La primera fita és la consulta sobre la independència que es va celebrar a Arenys de Munt (Barcelona) el 2009, que "conté tots els elements que després han estat determinants", com la mobilització popular, les prohibicions judicials i les urnes, ha subratllat.

Va ser en aquesta consulta quan "va quedar fixat el símbol, poderosíssim, que ja ha acompanyat per sempre la iconografia independentista: l'urna", destaca Cot sobre aquest episodi, al qual segueix la manifestació del 2010 contra la sentència del TC sobre l'Estatut.

També aborda la prohibició de les curses de braus a Catalunya, el procés participatiu del 9-N del 2014 --"l'inici de la judicialització", segons Cot--, la victòria de JxSí en les eleccions del 2015, la presidència del Govern d'Artur Mas, la de Carles Puigdemont i l'organització de l'1-O.

Relata la posterior aplicació de l'article 155 de la Constitució, les eleccions del 2017 i l'estratègia d'internacionalització judicial, i ressalta el paper de l'independentisme empresarial --amb la victòria d'Eines de País a les cambres de comerç-- i "el "boicot a productes catalans", a més de l'auge del vi català a Catalunya.

Amb aquests episodis emmarca el que defineix com una victòria en construcció, i el llibre assegura que no existirà mai un referèndum acordat amb el Govern central, per la qual cosa "el final del trajecte només pot ser una desobediència massiva que faci perdre el control del carrer a l'Estat".

Il·lustracions de 'Bicman'

En el llibre --amb pròleg del periodista i director de TV3, Vicent Sanchis--, Cot evita el gènere acadèmic i tradicional i opta per un format distès acompanyat d'il·lustracions de l'artista Jordi Magrià, conegut com 'Bicman', que crea dibuixos amb bolígraf i reprodueix el relat de Cot a través de les seves imatges.

Després de repassar l'última dècada, i de cara a la vinent, Cot es mostra convençut que "el procés continuarà, continuarà per baix, per moltes raons però per una molt important: l'Estat no intenta legitimar-se davant la societat catalana", i el camí seguirà al marge del que facin els partits catalans.

"Facin el que facin els polítics catalans, el procés continuarà per baix, i la mobilització hi tornarà a ser, perquè totes les condicions d'abans estan intactes" malgrat la pandèmia del coronavirus, que dificulta la mobilització, ha remarcat.

Així, relativitza la importància de la composició del proper Govern i sosté que "la base de les discrepàncies permanents" entre ERC i Junts radica en el fet que Puigdemont optés per l'estranger i que el republicà Oriol Junqueras sigui a la presó.

Salvador Cot (Terrassa 1965) és editor d''Elmón.cat'; col·laborador de TV3, Catalunya Ràdio i El Punt Avui, i va treballar a 'Diari de Terrassa', 'Diari de Barcelona', TVE, COMRàdio, TV3, 'Avui' i 'Nació Digital'.