La periodista Mariana Enriquez retrata els seus viatges pels cementiris a 'Alguien camina sobre tu tumba'

L'escriptora i periodista argentina Mariana Enriquez retrata els seus viatges pels cementiris a 'Alguien camina sobre tu tumba. Mis viajes a cementerios', publicat per Anagrama. Enriquez ha apuntat que el llibre és una investigació periodística, amb impressions i una mica d'autobiografia. Així mateix, ha manifestat que els cementiris són "màquines d'explicar històries". El llibre va ser publicat per primera vegada per l'editorial Galerna a Argentina l'any 2014, però l'edició publicada per Anagrama incorpora nous passeigs, i els 17 cementiris originals passen a ser 24. L'autora va guanyar el Premi Ciutat de Barcelona l'any 2017 amb 'Las cosas que perdimos en el fuego' i el Premi Herralde de Novel·la 2019 amb 'Nuestra parte de noche'.

L'autora recorre països i continents per visitar els seus cementeris. Per aquestes pàgines s'hi descriuen cementiris carregats d'històries com el de Montparnasse de París, el d'Highgate a Londres o el cementeri jueu de Praga, i altres que són remots i decrèpits. Enriquez va visitar el cementiri de Montjuïc i va ser, ha dit, una experiència molt intensa amb molt de soroll. Va visitar també el cementiri de Poblenou i el va investigar molt. "El meu objectiu era veure l'escultura 'El petó de la mort'", ha confessat.

La periodista ha assegurat que al llibre no hi ha ficció, "només alguns retocs per acomodar el text, però sobretot el que té a veure amb la part autoficcional". Així mateix, ha declarat que tot el que té a veure amb les històries dels cementiris és de crònica.

Les visites, apunta, les va fer quan va començar a viatjar amb més freqüència. "No son visites luxoses, sinó escapades" quan va poder, ha indicat. Ha declarat que va començar perquè era una noia bastant gòtica i li agradaven "els temes obscurs i el cementiri és el més semblant a aquesta sensibilitat i atreviment".

Per altra banda, la seva fascinació pels cementiris també té a veure amb la història argentina i en aquest sentit ha recordat que la mare d'una amiga estava "desapareguda" i un dia li van tornar els ossos. "Molts pobles i nacions han travessat una història on la desaparició de cossos i les fosses comunes és part de l'imaginari i contemporaneïtat".



Mort



Sobre la seva relació amb la mort, admet que és dolenta. "Em produeix una especial preocupació que sigui una cosa a la qual molta gent té tanta por". La periodista ha declarat que existeix la sensació d'una "vida per a sempre" i que "nega un procés natural". Així mateix, ha reconegut que sent que no té "cap preparació emocional per a l'esdeveniment de la mort". En aquest sentit, ha indicat que a l'explorar els cementiris també buscava aprendre sola a relacionar-se amb una circumstància que inevitablement passarà i que li fa por.



L'autora



Mariana Enriquez (Buenos Aires, 1973) és periodista, subeditora del suplement ¡Radar' del diario 'Página/12' i docent. Ha escrit novel·les, relats de viatges, perfils com 'La hermana menor', sobre l'escriptora Silvina Ocampo i col·leccions de contes. Anagrama ha publicat 'Los peligros de fumar en la cama' i 'Las cosas que perdimos en el fuego'.