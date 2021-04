L'escriptor Hervé Le Tellier confronta un grup de persones amb els seus dobles a 'L'anomalia'

L'escriptor francès Hervé Le Tellier confronta un grup de persones amb els seus dobles a 'L'anomalia', una història que es mou entre el thriller, la ciència ficció i el relat d'aventures. Le Tellier ha indicat que volia parlar de la capacitat "inversemblant" de les persones a estar cegues. "L'ésser humà nega constantment les coses, som éssers pensants i sabem que un dia morirem i això ho neguem". El també editor, matemàtic i crític literari ha apuntat que hi ha molts personatges a la novel·la, però el tema que més li interessava era el del doble i de la confrontació amb un mateix. La novel·la, que va guanyar el Premi Goncourt 2020, surt publicada per la col·lecció El Balancí d'Edicions 62 en català i per Seix Barral en castellà.

La història arrenca el 10 de març de 2021 quan els 243 passatgers d'un avió procedent de París aterren a Nova York després de travessar una tempesta terrible. Tres mesos més tard, un avió idèntic, amb els mateixos passatgers i el mateix equip de vol, apareix en el cel de Nova York. Les autoritats activen el protocol de seguretat i es desferma una crisi política, mediàtica i científica de conseqüències desconegudes i durant la qual cada un dels viatgers haurà d'encarar-se amb una versió exacta, tot i que diferent, d'ells mateixos.

L'escriptor ha apuntat que va començar a pensar en aquest llibre a finals de 2018 i la idea inicial era un relat curt amb un sol personatge que seria un escriptor i es veuria confrontat amb el seu doble. El llibre tenia tantes implicacions, ha dit, que valia més la pena fer-ne una novel·la. Ha apuntat que va crear primer les situacions i després va arribar als personatges i això ha indicat que és el contrari del que fa normalment.

L'escriptor va acabar d'escriure el llibre al desembre del 2019, moment en el qual no havia arribat la pandèmia de la covid-19, i va fer correccions fins al març del 2020. "Aquí va ser quan va introduir el discurs fictici de Macron que parla de coronavirus i de confinament, la meva idea era parlar de negació, de canvi climàtic, però no havia imaginat que ens cauria al damunt aquesta pandèmia global". El tema que interessa a Le Tellier, ha recalcat, és la capacitat de resiliència de la gent i de quedar-nos cecs davant les coses.

L'escriptor ha apuntat que hi ha molts personatges a la novel·la, però el tema que més li interessava era el doble i la confrontació amb un mateix i això es resolt, segons els personatges, a través d'un assassinat, una col·laboració o un sacrifici. "Va reflexionar sobre quin seria el millor candidat per aquestes situacions", ha dit.

L'autor ha destacat que hi ha parts del llibre que passen a Xina, Angola, Nigèria... "Proposo un viatge que tenia moltes ganes de fer i puc confessar que el meu desig de viatjar ha augmentat molt en aquest darrer any. 'L'anomalia' proposa viatges prohibits i dona una visió del món i del turisme que va a llocs que van quedar prohibits".

Le Tellier ha admès que el va sorprendre l'èxit de la novel·la a França, on va guanyar el Premi Gouncort, perquè és poc freqüent que hi hagi un llibre que sigui una ficció d'aquest estil.

Adaptació

Una empresa francesa ha comprat els drets de la novel·la 'L'anomalia' per fer-ne una adaptació en sèrie. L'autor ha explicat que participarà en l'adaptació, de la qual de moment en desconeix qui serà el director i els actors.