La nova novel·la de Fernando Aramburu, 'Los vencejos', arribarà el setembre a les llibreries

Cinc anys després de la publicació de la novel·la 'Pàtria' (Tusquets), Fernando Aramburu treurà el setembre 'Los vencejeros' (Tusquets). Segons ha informat l'editorial, el nou llibre narra l'últim any del Toni, un professor d'institut "decebut i enfadat amb el món" que decideix posar fi a la seva vida al cap de dotze mesos. La novel·la estarà disponible a les llibreries de l'Estat i també de Llationamèrica. Aramburu és l'autor de contes com 'Los peces de la amargura' (Tusquets) o 'El vigilante del fiordo' (Tusquets). Amb 'Pàtria', publicada el setembre del 2016, l'autor va posicionar-se més de cent setmanes entre els títols més venuts. A més, es van fer 34 traduccions del llibre i també una sèrie per a HBO.