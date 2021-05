Vibop edicions recupera la traducció de Jordi Cornudella del llibre 'Sobre la felicitat' d'Epicur

Vibop edicions recupera la traducció que el poeta, editor i traductor, Jordi Cornudella, va fer 25 anys enrere del llibre 'Sobre la felicitat' d'Epicur per a una col·lecció de 62. L'obra recull la 'Carta a Meneceu' i les 'Màximes capitals' i com ha destacat Cornudella és "una invitació a la llibertat de pensament". El traductor també ha remarcat que "la lliçó principal, la més fonda", és pensar per tu mateix. La traducció, ha explicat Cornudella, era en "un català planer i acostat al grec d'Epicur". Recorda que la traducció la va fer amb la idea d'acostar-la al lector. Admet que l'ha hagut de "tocar poc", excepte algun part.

Cornudella ha revisat la traducció i ha inclòs un Brindis, on posa en context el filòsof grec i n'explica breument la seva actitud de vida. En roda de premsa, Cornudella ha explicat que en el fons del pensament d'Epicur hi ha "una vida igualitària i comuna" i admet que se l'imagina avui fent discursos a "favor dels ocupes i en contra dels abusos del capitalisme en el terreny de l'habitatge", per exemple. El seu pensament "és molt sensible a aquesta mena de coses". El traductor també ha remarcat que la lliçó principal, la més fonda, és pensar per tu mateix. La idea d'Epicur és que "les necessitats del cos són tan petites que si ens acostumem a satisfer-les amb poc sempre tindrem el cos satisfet i serem feliços", ha afegit el poeta.

Recorda que la traducció la va fer 25 anys enrere amb la idea d'acostar-la al lector. Admet que l'ha hagut de "tocar poc", excepte algun part. "En aquests 25 anys des de la meva percepció el català no s'ha mogut tant d'on era. Em sembla que el text final no són acudits per passar l'estona, sinó que un s'hi ha de trencar les banyes i no faig trampa per rebaixar el nivell d'Epicur". Així mateix, ha apuntat que és un llibre que qualsevol lector pot agafar i llegir: "És una invitació a la llibertat de pensament que és d'una vigència molt grossa".

El poeta també ha recordat que quan el va traduir fa 25 anys li venia de gust fer-ho "contra la Bernat Metge, contra el català encarcarat, i que un lector qualsevol hi arribi sense noses. Una de les funcions fonamentals que hauríem de ser capaços de fer els editors és tornar a posar els grans autors clàssics a l'abast dels lectors i que aquests els puguin llegir sense mediació".

Per la seva part, Montse Serra, editora de Vibop edicions, ha apuntat que en aquests moments de crisi i desorientació, de censura i autocensura de precarietat social i cultural, Epicur pot ser molt útil. Cornudella i Serra han deixat clar que 'Sobre la felicitat' no és un llibre d'autoajuda.

'Sobre la felicitat', d'Epicur, és el volum número 14 de la col·lecció Envinats de Vibop edicions i es va publicar poc abans de Sant Jordi