Matthew Tree: «El racisme és la més perillosa de totes les discriminacions que hi pot haver»

L'escriptor i traductor Matthew Tree ha publicat un manual per reconèixer i combatre el racisme en els altres però sobretot en un mateix. A 'No sóc racista, però...' (Edicions Destino), Tree defensa que el racisme és molt més perillós que la pura xenofòbia. "El racisme és una obsessió que em ve de l'adolescència i és de totes les discriminacions la més perillosa que hi pot haver entre dos éssers humans o grups d'éssers humans". Tree ha indicat que un 10% de l'assaig repeteix informació del llibre 'Negre de merda' (Columna) publicat al 2010, però n'inclou sobre la situació de la gent de fenotip no europeu que viu a Catalunya i de la situació de l'antisemitisme a Catalunya, així com una entrevista al raper Daura Mangara.

Matthew Tree ha assegurat que el racisme és molt més perillós que la pura xenofòbia. "La xenofòbia", ha remarcat, "accepta que la persona que no pots suportar com a mínim té una cultura i una llengua pròpies". En aquest context, ha manifestat que el racisme pot portar als extrems més forts. Ha afegit que l'islamofòbia o la cristianofòbia també poden portar a extrems molt forts, però "no tenen la força del racisme perquè aquest identifica altres grups humans com a no humans i, per tant, considera que no mereixen existir".

El traductor ha apuntat que el racisme implacable va tenir el seu moment i actualment és "un anacronisme" i les noves generacions més joves reconeixen que és una "cosa vella" i això "és una sensació cada vegada més estesa".

L'autor

Matthew Tree (Londres, 1958) viu entre Banyoles i Barcelona. Des del 1990 ha publicat més d'una dotzena de títols escrits en català, el seu segon idioma, incloent-hi dues novel·les, un recull de contes, una autobiografia, un 'road book' sobre Catalunya, a més de diversos assajos sobre la religió, el racisme, la feina, la monarquia i la inevitabilitat del procés independentista català. Col·labora regularment amb la revista 'Catalonia Today', el diari 'El Punt Avui' i el programa 'The Weekly Mag' a la Xarxa de Comunicació Local. També ha traduït diversos autors en llengua catalana a l'anglès, incloent-hi Jordi Puntí, Màrius Serra, Monika Zgustová, Toni Sala, Maria Barbal i Marta Marín-Dòmine.