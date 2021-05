Els zombis de 'The Walking Dead', la famosa saga creada per Robert Kirkman, envaeixen Barcelona al còmic 'El extranjero', publicat per ECC Ediciones, amb guió de Brian K. Vaughan i il·lustracions de Marcos Martín. El protagonista, un jove nord-americà, que és a Barcelona, es desperta pel so d'uns crits i haurà de deambular pels carrers de la ciutat i llocs emblemàtics, com la plaça Catalunya, el Barri Gòtic, l'Eixample o el port, fugint d'una plaga de zombis. En declaracions a l'ACN, l'editor encarregat dels títols de 'The Walking Dead' a ECC Ediciones, David Fernández, recalca que Barcelona "passa a formar part de la mitologia d'aquesta sèrie tan especial" a 'El extranjero' que ambienta l'acció "per primera vegada" fora dels Estats Units.

Brian K. Vaughan ('Y, el último hombre') i Marcos Martín ('The Private Eye') amplien les fronteres de l'univers de 'The Walking Dead (Los muertos vivientes)' i han ambientat 'El extranjero' a Barcelona. Publicada originalment en format digital com a part de la plataforma en línia Panel Syndicate, s'ha publicat amb el format habitual cartoné i una edició especial apaïsada que mostrarà les pàgines de l'obra tal i com van ser concebudes amb material inèdit.

L'editor d'ECC remarca la importància d''El extranjero' en el fet que Robert Kirkman i Charlie Adlard cedeixen les regnes de la franquícia a Brian K. Vaughan i Marcos Martín, "una cosa poc habitual en la història de la saga". Així mateix, Fernández apunta que la història forma part de la continuïtat oficial de la saga que per primera vegada ambienta l'acció fora d'Estats Units. En aquest cas, a Barcelona.

Les obres de Skybound, el segell de 'The Walking Dead (Los muertos vivientes)' i 'Invencible', es van unir al catàleg d'ECC Ediciones, l'editorial que publica els còmics de DC. Els primers còmics de Skybound publicats per ECC van arribar a les llibreries el passat mes de febrer. Skybound Entertainment és una empresa nord-americana d'entreteniment multiplataforma i el seu president i cofundador és Robert Kirkman, impulsor de totes les adaptacions de 'The Walking Dead'.

En aquest context, Fernández destaca que la incorporació de 'The Walking Dead' a ECC Ediciones ha estat una gran notícia. "És un còmic d'una gran qualitat convertit en un dels grans fenomens de la cultura popular".

L'editor d'ECC Ediciones apunta que 'The Walking Dead (Los muertos vivientes)' té una gran importància perquè la sèrie, amb guió de Robert Kirkman i il·lustracions de Charlie Adlard i Tony Moore, es va convertir en un fenomen del còmic independent amb una "proposta atípica". En aquest sentit, assenyala que era "una sèrie regular en blanc i negre que donava una volta al gènere de terror i al subgènere de zombis" centrant molt l'atenció en la part emocional i "desenvolupant trames amb molt suspens que va mantenir atrapats a milers de lectors". Així mateix, ressalta que l'èxit no va derivar només en còmics, sinó també en una franquícia multimèdia amb la sèrie televisiva homònima, que és un "fenomen de masses", així com novel·les i videojocs.