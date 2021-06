Catalunya i Andorra són els escenaris d'un 'thriller' internacional que convida a reflexionar sobre les ingerències que estan duent a terme potències mundials com la Xina o Rússia amb la voluntat d'influir en diverses democràcies. 'La Pífia' parteix de la història d'un broker que treballa en un banc del Principat i fa una operació que genera pèrdues a l'entitat. El més greu és que aquestes es multipliquen per deu en veure que s'ha colat un 0 de més. L'obra és la primera de Greg Coonen, apassionat de la geopolítica que ha volgut aportar múltiples dosis de realisme a un relat fictici on es fa referència al procés català. Els drets han estat adquirits per una productora per fer una sèrie que podria veure la llum en alguna plataforma digital.

Coonen explica que tot i que l'obra és un 'thriller', mostra un context de "com el món és avui i amb escenaris molt realistes del que podria arribar a succeir si no s'està atent a tot el que fa Rússia i la Xina". Així, la geopolítica és un element molt important del llibre, segons detalla el seu autor, que cita la difusió de notícies falses o la compra, per part d'aquestes dues potències, d'infraestructures i entitats bancàries de països tercers com a via per exercir la seva influència.

L'escriptor diu que, amb tot plegat, es busca que Europa sigui més fràgil i que, per tant, cal estar alerta per intentar evitar-ho. En aquest sentit, considera que països petits com Andorra, immers en la negociació d'un acord d'associació amb la Unió Europea, han de buscar suports "més forts" al marge de les relacions amb els estats veïns. Així, creu que les seves dimensions poden ajudar a situar-lo com un referent en algun àmbit, posant com a exemple el projecte que vol impulsar la multinacional farmacèutica Grífols al Principat.

A l'obra també se'n parla de les criptomonedes, sobre les quals Coonen afirma que actualment són vistes com una alternativa a l'or en termes d'inversió. Tot i que quan va començar a escriure aquesta història, ara fa quatre anys, no tenien tant pes, va voler incorporar-les al relat com a element a tenir en compte per qüestionar si tot plegat pot acabar convertint-se en una nova "bombolla". A més, explica que caldrà analitzar com les polítiques que estan duent a terme els bancs centrals afecten a la inflació en els pròxims anys, punt que, afegeix, genera "nervis" als mercats.'La Pífia' podria donar el salt com a sèrie en una plataforma de pagament, ja que una productora n'ha adquirit els drets. Sobre aquest aspecte, l'autor s'ha mostrat molt satisfet i assegura que quan l'estava escrivint ja s'imaginava com seria el relat en imatges. També destaca el realisme de fons de la història, assegurant que veu possible que, des de l'estranger, "es volgués desestabilitzar un banc per poder comprar-lo barat". Finalment, destaca els actius naturals que té el Principat, així com la seva història, com a elements que poden generar interès entre els hipotètics espectadors.

Al llibre es barregen diversos elements d'una novel·la clàssica d'espionatge amb d'altres de l'àmbit tecnològic i financer, els quals tenen com a objectiu "atrapar" el lector i mantenir-lo "en tensió" des de la primera pàgina. L'autor està treballant actualment en la segona part del llibre, la qual podria estar enllestida l'any que ve. A més, s'està explorant la possibilitat de traduir l'obra al castellà i Coonen diu que també estaria obert a què hi hagués una versió en francès i en anglès americà. Cal tenir en compte que la traducció al català ha arribat aquest any, després que l'original, 'The Fat Finger', sortís a la llum en anglès al desembre de 2019.