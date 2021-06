L'escriptor Xavier Gual narra la vida "ficcionada" del seu avi, Joan Gual, a l'Amèrica Llatina a la novel·la 'El gran baríton' (Columna). Partint de cartes que custodiava el seu oncle, Gual reconstrueix l'etapa que el seu avi va estar pel continent americà, als anys 50, i ho combina amb elements de ficció, tot creant una història d'aventures i espionatge. "Novel·lar la vida del teu avi és una responsabilitat", ha assegurat l'escriptor aquest dimarts en una roda de premsa. En aquesta línia, ha apuntat que és el projecte "més personal" que ha fet, de manera que li ha permès "redescobrir" al seu avi, qui va morir quan ell tenia un any. Nascut el 1918, Joan Gual va ser un cantant català conegut per interpretar sarsueles.

L'escriptor barreja elements de realitat amb ficció de manera "versemblant", segons ha avançat ell mateix. Així , ha explicat que el lector no sap en cap moment què hi ha de veritat i què de ficció. "És un joc literari, cal deixar-se portar", ha dit.

Malgrat tot, Gual ha assegurat que el llibre es vertebra en una història real basada en les fonts orals i, sobretot, en una quarantena de cartes que Jordi Gual enviava a la seva dona des d'Amèrica i que, actualment, guarda el seu tiet. L'autor ha confessat que llegint les cartes ha descobert que el seu avi mantenia contacte amb personalitats com el músic Pau Casals o el futbolista Ladislau Kubala que, de fet, apareixen al llibre.

"Les cartes deixaven buits que permetien afegir més personatges inventats", ha dit Gual. És el cas, per exemple, de la figura de Julieta Vargas, qui representa "l'amor impossible" que el baríton té amb Amèrica, segons ha explicat l'escriptor.

L'autor ha assegurat que escriure la novel·la li ha fet obrir "un meló familiar" i ha confessat que no ha deixat llegir el resultat final a la família abans de publicar-lo. "Tenia por que em coartessin la meva llibertat creativa", ha dit. Així mateix, ha avançat que el pròxim projecte en què treballa és sobre els seus avis materns, qui van viure durant la postguerra a Barcelona. "La gent que no va ser coneguda també té històries interessants al darrere", ha valorat.

Amb tot, l'autor ha considerat que la figura del seu avi és "poc coneguda", de manera que el llibre també pretén ser un "homenatge" cap a ell. Joan Gual va fer fortuna a Amèrica com a cantant de sarsueles, on tenia el sobrenom de 'el cañon catalán'. Així mateix, Gual ha explicat que la novel·la fa palès que hi havia molts catalans a Amèrica durant la dècada dels 50.