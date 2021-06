Empúries (Grup 62) publica aquesta setmana la traducció al català de 'Friday Black', el primer llibre de Nana Kyame Adjei-Brenyah, que ha estat un èxit de vendes als Estats Units. El llibre és un conjunt de dotze relats distòpics sobre el racisme i la societat del consum al país nord-americà i té un important component de crítica social. "L'element distòpic permet criticar més, però també provoca que la gent et prengui menys seriosament", ha assegurat l'escriptor Nana Kyame Adjei-Brenyah aquest dilluns en una roda de premsa. Amb tot, 'Friday Black' parla de la desigualtat i dels problemes polítics, socials i econòmics que es generen en una societat polaritzada. La traducció al català ha anat a càrrec de Ferran Ràfols.

'Friday Black' converteix el racisme en joc, i parla, també, del consumisme i la banalització de la violència. "Són temes que es retroalimenten i creixen al mateix temps, no es pot separar el capitalisme del racisme", ha assegurat Nana Kyame Adjei-Brenyah. Sobre el fet que sigui un text distòpic, l'autor ha explicat que d'aquesta manera pot ser "molt més directe" sobre el tema que li interessa sense apuntar-ho explícitament. Els dotze relats que inclou el llibre segueixen un fil conductor. En aquesta línia, Nana Kyame Adjei-Brenyah ha explicat que a nivell conceptual totes les històries tenen humans com a protagonistes i parlen sobre la identitat humana. "Són relats coherents, fets amb humor, serietat, foscor i violència, però una violència que em sembla útil i que està present per un motiu", ha definit l'escriptor.

Així mateix, ha assegurat que també hi ha certs elements d'humor amb els que espera "fer riure" al lector. El recull de relats també inclou elements d'històries procedents de Ghana, ja que els pares de l'escriptor provenen d'allà.Nana Kyame Adjei-Brenyah ha estat comparat amb Colson Whithead, Premi Pulitzer d'Obres de Ficció el 2017, i George Saunders. "La gent em pregunta si em molesta que em comparin i per mi és un honor", ha dit l'escriptor. L'escriptor, qui va publicar 'Friday Black' el 2018, ha avançat que actualment treballa en una novel·la. En aquest sentit, ha justificat que el canvi de format es deu a una "necessitat" de la història, no pas al fet que consideri que els relats curts són quelcom menor. "Hi ha molta gent que veu els relats curts com un entrenament, però jo no ho veig així", ha valorat Nana Kyame Adjei-Brenyah.'Friday Black' ha estat guardonat amb el premi PEN\/Jean Stein al llibre més original i de més mèrit i impacte. També ha estat escollit com un dels llibres de l’any per nombroses publicacions.