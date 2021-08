La natura ens és, sovint, estranyament desconeguda. Tot i que convivim amb ella, no li prestem prou atenció. És per això que des de fa anys l’editorial bagenca Farell Editors s’encarrega de difondre, a través de diferents col·leccions, tot de llibres i guies relacionades amb la flora i la fauna de casa nostra.

Fruits silvestres comestibles i Arbres silvestres són els dos darrers títols que s’afegeixen a la col·lecció Natura Essencial, que té com a objectiu aconseguir que «la gent tingui coneixements bàsics però essencials al voltant de la natura que ens envolta», explica l’editor Jordi Suades. En aquesta mateixa col·lecció, Farell ja va publicar dos títols entre el maig i el juny del 2020, i amb aquest doblet suma quatre títols en només un any. «Ens agradaria publicar un parell de llibres cada any, són petites guies molt útils i de butxaca», remata l’editor.

Amb aquests volums, el segell de Sant Vicenç de Castellet busca acostar la natura de «tot el territori, la més representativa, per oferir una imatge global de Catalunya», conclou Suades. Àngel Manuel Hernández Cardona, catedràtic emèrit de Ciències Naturals, és coautor dels dos llibres juntament amb Joaquim Pérez (Fruits silvestres comestibles) i Joan Altimira (Arbres silvestres). Hernández i Altimira ja havien treballat prèviament en Flors dels Pirineus, un llibre que Farell va publicar fa sis anys.

Hernández és llicenciat en Ciències, doctor en Ciències Biològiques, exprofessor d’universitat de Botànica i catedràtic d’institut jubilat de Ciències Naturals. Una de les firmes amb més prestigi de la col·lecció del segell local, que explica que «la guia de Fruits silvestres comestibles era un llibre que la gent ens demanava. Quan vas al camp t’adones que hi ha molt de desconeixement al voltant dels fruits i dels seus usos». Una de les claus d’aquest petit volum, que consta de 29 fitxes a doble pàgina amb fotos dels fruits i d’altres parts de la planta, especialment de fulles i de flors, és poder diferenciar els fruits comestibles dels verinosos. «No només és això, sinó que en el volum també parlem de les seves propietats alimentàries», explica Hernández.

L’altra guia (Arbres silvestres) consta de 58 fitxes, amb fotografies il·lustratives i textos en llenguatge planer. Es descriu l’arbre, la seva localització i les principals utilitats. Una guia «necessària», segons el mateix coautor, perquè omple el buit que va deixar el reconegut volum Guia per a conèixer els arbres (1958), del botànic Francesc Masclans. «Amb tota la modèstia, hem intentat que el nostre llibre sigui una mena de continuació de l’obra de Masclans, que ha anat quedant descontextualitzada pel pas del temps», explica Hernández. El llibre, molt menys voluminós, és un recull «concís, adreçat a tots els públics, sobretot a escoles i a amants de la muntanya».