Edicions 62 ha recollit en dos volums el conjunt d'obra poètica de Miquel Martí i Pol (Roda de Ter, 1929 – Vic, 2003). Ho fa dins la sèrie 'Poetes' de la col·lecció Poesia, que fins ara ha agrupat la de Gabriel Ferrater ('Les dones i els dies', edició crítica) i Carles Riba ('Els llibres de poesia', amb tots els comentaris del poeta). L'edició de Martí i Pol consta de dos volums: 'Obra poètica 1948-1980' i 'Obra poètica 1981-2003'. La nova edició s'obre amb un pròleg de Pep Paré, que ressegueix llibre per llibre tota la trajectòria de l'escriptor amb una mirada "atenta, nova i fresca", segons indiquen des de l'editorial, i ofereix les pistes "necessàries" de lectura i valoració.

Miquel Martí i Pol va ser un poeta prolífic i molt llegit. La seva obra es va construir al llarg de cinquanta-cinc anys, travessant períodes diversos. L'editorial ha decidit ara presentar la nova edició en dos volums, que comprèn tots els llibres de versos que va publicar, les nou sèries poètiques que va escriure per a edicions d'art, els dos llibres infantils, i a més a més poemes esparsos de totes les èpoques. El text de l'edició, amb l'ortografia actualitzada i amb l'esmena d'alguna errata, és el que va establir Pere Farrés entre 1989 i 2004, en col·laboració amb l'autor.

El primer volum aplega els primers 22 llibres de versos del poeta —de 'Porto la tarda recolzada al braç' a 'L’àmbit de tots els àmbits', passant per títols com 'La fàbrica', 'Vint-i-set poemes en tres temps', 'Cinc esgrafiats a la mateixa paret' o 'Estimada Marta'— i hi adjunta, a més, els poemes d’aquests mateixos anys que no van arribar a formar part de cap llibre o que en van ser descartats. El segon volum aplega els 13 llibres de poemes que van de 'Primer llibre de Bloomsbury' a 'Després de tot' —tots ells corresponen a obra de plena maduresa, incloent-hi títols com 'Llibre d’absències', 'Un hivern plàcid' o 'Llibre de les solituds'—, i també els poemes que Martí i Pol va escriure per a llibres d’art i llibres infantils. S'hi recullen, a més, els poemes esparsos d’aquesta etapa final, que van formar part del recull pòstum 'Quietud perduda'. Al final del volum s’hi inclouen els índexs generals de tota l''Obra poètica'.