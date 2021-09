L'editorial Amsterdam publica 'Ahir', la novel·la més autobiogràfica d'Agota Kristof (Hongria, 1935; Suïssa, 2011), autora de la trilogia 'Claus i Lucas'. Segons l'editorial, 'Ahir' és "un retrat poètic, torbador, lúcid i impactant". Amb aquesta publicació, Amsterdam continua amb la tasca de recuperació de l'obra íntegra de Kristof al català, que va iniciar amb la trilogia 'Claus i Lucas' —formada per les novel·les 'El gran quadern' (Prix du Livre européen), 'La prova' i 'La tercera mentida' (Prix du Livre Inter)— i el volum 'L’analfabeta'.

'Ahir' mostra una vida monòtona que canviarà en el moment en què apareix la Line, la dona amb qui en Sandor Lester somia des que va fugir del seu país per venir a aquesta ciutat estranya. Llavors, en Sandor imaginarà un futur en el qual esdevindrà un gran escriptor, signarà llibres amb el nom de Tobias Horvath i mai més no tornarà a sentir la desídia d’aquest present buit, ni el turment d’un passat cruel. Un matí, en Sandor veu la Line a l’autobús. No el somni idealitzat, sinó la Line de carn i ossos, com un fantasma de la infantesa retornat per posar a prova els anhels i les esperances que alimentaven en Sandor.