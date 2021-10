Després 'La novel·la de Sant Jordi' i 'Jugar-s’hi la vida' (Àmsterdam), Màrius Serra torna a convertir a Oriol Comas i Coma, expert en jocs en la vida real, en protagonista del seu nou llibre 'Fora de joc a Montserrat' (Empúries). La novel·la arrenca amb una trobada internacional d'experts en jocs de taula a l'Abadia de Montserrat que tenen l'objectiu de triar els 100 millors jocs de la història. En aquest context, el protagonista haurà d'investigar la mort d'un monjo, que apareix penjat en una habitació d'hotel, que està relacionada amb altres morts de monjos que semblaven accidentals. Serra ha reconegut que tot i no ser el tema central no podia deixar fora ni defugir els casos d'abusos sexuals que han tingut lloc a Montserrat.

Després de la pandèmia, l'abadia de Montserrat impulsa activitats culturals per reactivar-ne les visites i l'Oriol Comas i Coma hi organitza una trobada internacional d’experts en jocs de taula amb l’objectiu de triar els cent millors jocs de la història. Al vespre del primer dia, però, quan els quinze jutges estan a punt de sopar, un monjo apareix penjat en una de les habitacions de l’hotel Abat Cisneros on s'allotgen. El Comas, ajudat per la seva neboda Sol, aviat relaciona la mort del pare Mateu amb altres morts de monjos que semblaven accidentals. La Sol i el seu nòvio boomer, el periodista Garota, que havia treballat de cap de premsa al Grup 69, veuen que els crims tenen relació amb fets que van tenir lloc anys enrere a l'Escolania. Serra ha explicat que, per una banda, la Sol explica la història des d'una actualitat postpandèmica, però, per altra, hi ha una part de la novel·la que es remunta als anys 70 a l'Escolania, que és on es produeixen els fets que motivaran les morts misterioses de monjos que l'Oriol Comas es va trobant. L'escriptor ha explicat que és la primera vegada en la seva carrera narrativa que surt de fora d'ell com a narrador.

El narrador, ha detallat, és la Sol, una neboda del Comas, d'entre 25 i 30 anys, "un personatge disruptiu i desacomplexat que anomena als monjos de Montserrat 'bragueta llargues'". Com els altres dos llibres de la sèrie, els jocs hi tenen una gran presència i hi ha una dèria del protagonista que és fer un cànon dels millors jocs del món. En aquest sentit, l'escriptor ha dit que el plantejament de la novel·la neix d'aquests experts que han de fer la llista dels millors jocs del món. "Hi ha cànons de tot, però no hi ha un cànon en jocs", ha assegurat Oriol Comas.

"Montserrat intimida"

Serra ha reconegut que parlar de Montserrat en una novel·la "intimida". Creu que entre els possible perills hi havia "la banalització d'un escenari, que intimida perquè està ple de símbols intocables" amb diverses històries com per exemple la visita dels nazis. Abusos sexuals L'escriptor ha dit que en aquest moment actual "no es pot defugir ni oblidar que en el nostre àmbit i a Montserrat s'han produït abusos sexuals" i "aquests fets, sense ser centrals a la novel·la, també hi tenen un paper. Seria absurd defugir-ho", ha assenyalat. Serra, però, ha volgut deixar clar que la seva voluntat no és molestar a l'Abadia de Montserrat.Serra ha dit que aquesta sèrie són novel·les que escriu ell mateix, però les discuteix i les crea de manera conjunta amb Oriol Comas Coma. "Som coautors realment", ha afegit.