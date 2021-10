L'editorial Raig Verd acaba de publicar 'Un final', el debut literari del menorquí Josep P. Sansaloni (Ferreries, 1992). Una distopia breu ambientada en un futur inconcret, en un món decadent que una pluja àcida constant va fonent, on la civilització es refugia en l'individualisme i en unes pastilles proporcionadores d'experiències més intenses que la vida ordinària. L'editora Laura Huerga ha explicat aquest dijous que es va enamorar de l'obra amb la primera lectura, tot i que l'editorial l'ha tingut al calaix molt temps per culpa de la pandèmia. "Una de les coses més interessants d'aquest llibre és la mirada d'una persona tan jove sobre el nostre futur; té un potencial bestial", ha exposat en la presentació del llibre.

Crisi climàtica, individualisme i productivitat malaltissa són alguns dels elements que J.P Sansaloni ha sacsejat i projectat cap al futur en la seva primera novel·la. A 'Un final', el de Menorca retrata a dues veus un món distòpic que s'esfondra. Una de les protagonistes és una científica reclosa en un laboratori des d'on perfecciona les pastilles "de les experiències", l'opi d'una societat decadent i alienada que només aspira a viure moments més intensos, especials, i únics que el que els ofereix la realitat. A l'exterior, la segona veu narrativa és un d'aquests individus "supervivents" que cerca alguna cosa més. La novel·la es publica en català però es traduirà l'any vinent al castellà, informa l'editorial. "Podríem dir que, si Raig Verd tingués un Premi de Novel·la, aquest any el guanyaria aquest llibre. Hem volgut publicar aquest llibre per la seva meravellosa escriptura i les reflexions i sensacions que ens ha produït. És un veritable exercici de desenvolupament dels problemes actuals del nostre món en forma de ficció", destaca la seva responsable.

Una de les coses més interessants d'aquest llibre, diu Huerga, és "la mirada d'una persona tan jove sobre el nostre futur". Sansaloni, nascut el 1992, coincideix que inevitablement la seva visió està marcada per les diverses crisis que ha travessat, des de la crisi econòmica del 2008 fins a la crisi climàtica. L'individualisme ("on el concepte de l'altre ha desaparegut"), la immediatesa, l'excés de productivitat i la qüestió ecològica són temes que l'autor reconeix que ha volgut tractar, i "criticar".

En el seu debut en la novel·la, Sansaloni ha volgut imprimir "acció i intriga, però també profunditat, múltiples lectures i interpretacions". "És un equilibri que m'ha costat d'aconseguir però n'he quedat bastant satisfet", apunta. L'escriptor ha parlat aquest dijous de les seves influències literàries, del seu gust pel realisme màgic sud-americà, però també de com s'ha enfrontat per primera vegada a un text llarg. A Menorca, ha relatat, "s'ha cultivat" el conte i el relat breu, i això és el que més havia escrit fins ara. "Però jo volia escriure una novel·la", recorda. Ara, de fet, ja en te una altra acabada, i que també es troba en un calaix de l'editorial Raig Verd esperant el moment per ser publicada.