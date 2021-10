Després de 'Crim i Càstig' traduït per Miquel Cabal, La Casa dels Clàssics suma un nou volum a la Col·lecció Bernat Metge Universal, 'Orgull i Prejudici' l’obra més coneguda i popular de l’escriptora anglesa Jane Austen, publicada l'any 1813. Com ha explicat l'editorial, la novel·la presenta un retrat irònic i despreocupat de la societat anglesa del segle XIX a través de la seva protagonista, Elizabeth Bennet. Amb uns personatges "molt ben perfilats i una ironia molt esmolada", Austen "ridiculitza la seva visió del món, i ho fa amb un to mofeta i enriolat que desperta la comicitat del lector". Yannick Garcia, escriptor, intèrpret, traductor i corrector d’assajos, novel·les i obres de divulgació, ha estat l'encarregat de fer la traducció.

"El que tinc més present quan tradueixo clàssics és l'estira-i-arronsa entre el seu lector natural i els potencials futurs lectors i el que esperen... El primer que cal fer per traduir és perdre la por al llibre, deixar-lo de veure com un objecte sacralitzat", ha apuntat el traductor Yannick Garcia. Yannick ha destacat a l'epíleg del llibre l'humor de les novel·les d'Austen: "Sempre hi ha personatges que, de tan convencionals, resulten absurds i ridículs, i els diàlegs esmolats certament provoquen hilaritat". En aquest context, ha assenyalat que amb la publicació d'aquesta nova traducció es busca "ajudar a veure la solemnitat, la transcendència social, històrica i literària de la seua obra, i tenir-ne així una visió més polièdrica i acurada del que realment ha representat i representa al món anglosaxó, sobretot des que va guanyar popularitat, un cop morta Austen". Garcia va rebre el Premi de Poesia Gabriel Ferrater 2003 pel seu recull 'De dalt i de baix' (Edicions 62, 2003) i va guanyar el Premi Documenta 2013 amb el conjunt de relats 'La nostra vida vertical', publicat el 2014 per L'Altra Editorial. Signa un pròleg inèdit a l'obra Colm Tóibín, escriptor i crític irlandès.