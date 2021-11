L'Altra Editorial acaba de publicar la darrera obra de l'escriptora nord-americana Vivian Gornick, 'Comptes pendents: apunts d'una relectora crònica'. Entre la crítica literària i les memòries personals, l'autora comenta les segones impressions sobre una sèrie de llibres que l'han marcat al llarg de la vida i que ha rellegit ara. 'Lèxic familiar', de Natàlia Ginzburg, 'Gats il·lustres', de Doris Lessing o 'Jude l'obscur', de Thomas Hardy, són algunes de les obres que Gornick ha revisitat, per recordar com la van marcar en el seu dia i exposar què li transmeten avui. L'experiència condiciona el gust per un llibre, ha comentat l'autora aquest dijous, per això mai diu que un títol que ja no li agrada és "dolent" si no que "ja no és per ella".

"Quan diem que un llibre està desfasat... això és una cosa molt personal, i no fem bé de dir-ho". Amb aquesta mirada, lluny de voler jutjar anacrònicament i severa, amb ulls d'avui, els llibres que la van marcar un dia, Vivian Gornick va escriure 'Comptes pendents: apunts d'una relectora crònica'. L'escriptora i crítica literària va ser finalista del premi nacional de la crítica als Estats Units amb aquest darrer títol, publicat l'any 2020. Aquest dijous ha explicat com tot plegat va començar el dia que va decidir rellegir 'Retorn a Howards End' (d'Edward Morgan Forster), i es va descobrir fent-ne una interpretació radicalment diferent. L'escriptora ho va comentar amb el seu editor, i aquest la va animar a escriure un llibre sobre els llibres que l'han marcat en la seva vida, i com els veu ara.

Al llibre, l'autora combina els seus dos gèneres habituals, la crítica literària i les memòries, en nou assajos a partir de nou novel·les. En aquest cas, memòries sobre ella mateixa quan llegia aquelles obres, i crítica literària de les mateixes amb les ulleres del present, o dit d'una altra manera, tal com l'impacten avui. Gornick ha puntualitzat que l'exercici ha estat aconseguir que tot allò personal que apareix al llibre "havia de tenir relació" amb les obres que ha rellegit. De fet, a través de les obres escollides l'autora parla de moments crucials de la seva vida, i de com aquests títols la van acompanyar.

"Perquè et penetrin, els llibres demanen de l'experiència, i d'això va aquest llibre", comentava l'autora aquest dijous en una roda de premsa virtual des de la seva residència a Nova York. Gornick s'ha referit així a la diferent percepció, comprensió, i "penetració" que les novel·les referenciades van tenir aleshores i tenen ara en ella. En alguns casos, ha explicat, qui ha canviat més és ella mateixa, pel simple pas dels anys i dels esdeveniments. En d'altres, el canvi social determina la vigència d'una determinada obra. A propòsit d'això, l'autora ha comparat les joves feministes dels anys 70 i 80 amb les abanderades del moviment 'Mee too', per il·lustrar com una novel·la d'aquells anys, que la podia il·luminar de jove parlant "de la conquesta sexual com una gran fita per una dona", no connecta de cap manera amb una lectora de 20 anys de l'any 2021.

Gornick, una amant de la lectura que llegeix fins a quatre hores diàries segons ha confessat, també ha explicat que la tria dels llibres no va ser racional ni molt meditada, si no per contagi: "Un llibre me'n va suggerir un altre", ha dit. L'editora de L'Altra Editorial, Eugènia Broggi, ha lloat la figura de Gornick, especialment la seva "cerca i defensa convençuda de l'autoconeixement, com un element inspirador i una manera de conèixer el món". 'Comptes pendents' és, de fet, una celebració de la passió de Vivian. Per part de Sexto Piso, Jose Hamad, ha corroborat que Gornick és una de les escriptores nord-americanes "més estimades", i això, "sense haver escrit mai una novel·la" ni haver-se dedicat a cap "gènere major". "És respectada, influent i estimada".