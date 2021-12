Un nen salvat per un tauró. Així arrenca 'Taurons en temps de salvadors', publicada per Edicions del Periscopi, la novel·la amb la qual ha debutat l'escriptor hawaià Kawai Strong Washburn. Una obra que ha guanyat el premi PEN\/Hemingway 2021, va ser un dels 10 millors llibres del 2020 segons Barack Obama i un dels millors llibres del 2020 segons Oprah Magazine. Kawai Strong Washburn volia explorar la idea d'aquest nen salvat per un tauró i com aquest miracle afectava a la seva família. L'autor, que va néixer a Hawaii i actualment viu a Estats Units, s'endinsa en la mitologia hawaiana a la novel·la i es mostra crític amb la concepció "estreta" que té la gent de les illes.

Quan el Nainoa Flores és petit, un tauró el salva de morir ofegat i el retorna sa i estalvi als seus pares, l’Augie i la Malia. Des de llavors, el noi adquireix poders guaridors. Aquest miracle, però, capgirarà l'existència de tota la família, sobretot d'en Dean i la Kaui, que hauran d'aprendre a viure sota l'ombra del seu germà divinitzat. La història narra com aquest miracle impacta en la família Flores. L'escriptor ha explicat que fa uns anys li va passar pel cap la imatge d'un nen a qui uns taurons salvaven d'ofegar-se. Aquesta imatge va tornar a ell en diverses ocasions i es va començar a formular preguntes: Per què l'han salvat? Al final va decidir escriure sobre això. A mesura que les preguntes es feien "més esmolades" va trobar-hi respostes. Primer, ha apuntat, va pensar que seria un relat curt però després va decidir escriure sobre una família sencera i a partir d'aquí la novel·la va créixer.

El llibre se centra molt en la mitologia hawaiana. "Aquesta idea d'un tauró que salva un infant va ser l'inici de la novel·la", ha ressaltat. L'autor ha recordat que coneixia de quan era petit les llegendes i les parts culturals de la mitologia hawaiana com la idea que "els avantpassats tornen i se t'apareixen en forma d'un animal". L'escriptor ha manifestat que a mesura que escrivia la novel·la se'n va adonar que era molt important per a ell, que havia crescut a les illes, presentar la cultura de Hawaii que coneixia en contrast amb Estats Units i les diferències pel que fa les relacions humanes i amb l'entorn natural. "La mitologia per mi és una resposta a aquest hipercapitalisme americà sobre com han d'actuar les persones".

Així mateix, ha destacat que també va donar protagonisme a la mitologia al llibre perquè la gent té "una concepció de Hawaii molt estreta" i les persones que hi van com a turistes creuen que és "un paradís". Segons l'escriptor, això denota "una manca de comprensió de les illes i el que implica viure allà. Vaig escriure aquesta novel·la com a resposta i crítica". Ha admès que veu moltes pel·lícules i sèries sobre Hawaii i "s'equivoquen moltíssim i no reflecteixen aquesta experiència". Ha admès que si no hagués sortit de les illes possiblement no hauria escrit 'Taurons en temps de salvadors'. "Quan descobreixes altres parts del món et canvia la comprensió del lloc on vas créixer i dels llocs on ets ara i veus el contrast", ha ressaltat. El llibre té una multiplicitat de veus en la família protagonista.

Kawai Strong Washburn ha admès que va ser molt difícil el procés d'escriptura. L'autor va dedicar el primer any de preparació de la novel·la a crear els personatges del llibre, que, com ha assegurat, no es basa ni en ell ni en la seva família ni en ningú que tingui a prop. "Vaig dedicar molt temps a que cada personatge tingués el seu context i la seva situació", ha declarat. També va passar temps buscant l'estil i la llengua de cadascun d'ells.

Noves veus

L'escriptor ha declarat que cada vegada s'escolten altres veus, que no eren majoritàries, i això és positiu. "Quantes més persones generen art, més ric acaba sent aquest art i com artistes tots ens veiem influïts per altres artistes". Creu que aquesta és "una època més rica pels lectors i els escriptors". Tot i això, ha manifestat que aquestes veus sempre han existit i ha negat que hi hagi una nova onada. Amb els canvis a les elits de les editorials a Estats Units, "les barreres per ser publicat s'han eliminat, si més no aquelles que servien als editors per atrinxerar-se" i aquestes veus ara tenen "una oportunitat de rebre aquesta ajuda".

L'autor Kawai Strong Washburn (Hāmākua, 1981) va néixer i va passar la infància a la costa de Hawaii. Els seus contes han aparegut en diverses revistes i antologies, com 'The Best American Nonrequired Reading', 'McSweeney’s', 'Recommended Reading d’Electric Literature' o 'Barrelhouse', entre d’altres. L’any 2015 va rebre la beca Tin House Summer Scholar i també la Bread Loaf. La seva primera novel·la, 'Taurons en temps de salvadors', ha guanyat el premi PEN\/Hemingway 2021 i ha estat traduïda a vuit llengües.