«La felicidad nace de ti», el nou llibre de memòries de Tina Turner, concebut com una «guia espiritual» de superació a través de la pràctica dels ensenyaments budistes, arribarà a Espanya el pròxim 2 de febrer a càrrec de l’editorial Luciérnaga. «L’ajuda més valuosa procedeix del nostre interior i la pau arriba quan les persones s’esforcen a convertir-se en les seves millors versions. Vaig començar aquest treball en la trentena, quan vaig descobrir el poder transformador de l’espiritualitat», escriu la reina del rock en la introducció.

Segons Efe, aquesta obra, que va ser editada als EUA el desembre passat, constitueix el segon volum autobiogràfic que publica la inoblidable intèrpret de «(Simply) The best» després de l’èxit del previ «My love story», que va ser un supervendes internacional.

Segons assenyala la nota de premsa, en aquesta ocasió relata «el seu procés de desenvolupament personal i de transformació», alhora que desgrana records i revela detalls» d’una vida plena d’obstacles en la qual ha hagut de sobreposar-se a una infància infeliç, l’abandonament, un matrimoni violent, una carrera estancada, la ruïna econòmica, la malaltia o la mort prematura de familiars molt pròxims. «La seva força interior i el budisme han sigut el seu camí cap a la felicitat», assenyala com un mantra l’editorial d’aquest llibre que mira d’explicar «com tots podem transformar les nostres vides i superar els obstacles que s’interposen en el nostre camí».

Nascuda Anna Mae Bullock a Bronwsville (EUA) el 1939, en els seus més de 60 anys de carrera musical ha aconseguit vendre més de 200 milions de discos, segons xifres de la seva editorial, gràcies a èxits en solitari i de la seva etapa juntament amb Ike Turner com ‘Proud Mary’, ‘River deep’, ‘Mountaing High’ i ‘What’s love got to do with it’.