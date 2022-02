L'editorial Llibres del delicte acaba de publicar la novel·la 'No en cap altre lloc' (Llibres del Delicte), un llibre que Maiol de Gràcia i Marta R. Gustems han escrit a quatre mans i que és tot un joc narratiu amb una trama negra al voltant del món de la creació. El relat el construeixen dues veus protagonistes, que s'alternen a cada un dels breus capítol del llibre i que han escrit respectivament cada un dels autors del llibre. Combinant un llenguatge poètic i l’art visual, la novel·la passa una mica per sobre del gènere negre i esdevé en un text meta-literari que sorprèn i obliga el lector a anar desentrellant la història. Els seus autors conviden a entrar-hi amb la ment oberta, com ho farien "amb una cançó".

Els dos autors coincideixen a definir la novel·la com a "lynchiana", sense por de dir que és una absoluta raresa que potser no agradarà a tots els públics. En origen, Maiol de Gràcia tenia uns textos escrits d'un personatge, que han estat la base del coprotagonista de la novel·la. A partir d'aquí, va crear un primer que va enviar a Gustems, i ella hi va respondre amb un altre. Així, amb "total llibertat", van anar construint la història a dues veus d'un escriptor amb ganes de desaparèixer i un dels seus personatges.

Onírica i realista al mateix temps, la trama de 'No en cap altre lloc' creix amb el punt de vista alternat de tots dos personatges. L'un, escrit per de Gràcia, és l'escriptor; l'altre, creat per Gustems, és 'el personatge' creat per l'escriptor, que té vida pròpia. L'obra va començar com un divertiment poc després de conèixer-se, i sense saber si mai s'arribaria a publicar. Per això la van escriure amb total llibertat, com un teva-meva de passatges que va començar a "fluir" i agafar cos de manera molt "natural", expliquen.

En realitat, diu el novel·lista, la trama "no és ben bé el més important, si no els escenaris on els personatges batallen per subsistir, existir o fins i tot deixar d'existir, com el meu personatge". "És com una batalla entre les ganes de viure i les de desaparèixer", complementa la il·lustradora i coautora del llibre.

"Entrar-hi com en una cançó"

Aquest és, per tant, un relat meta-literari, i una proposta a la qual els autors recomanen d'endinsar-s'hi com si d'una cançó es tractés, "amb la ment oberta" i sense esperar una narració unívoca, i encara menys lineal. "És tan rara, que o la deixes o t'agrada molt", sentencia Gustems.

De fet, la poesia i la música hi tenen un paper important, amb diverses referències a cançons i alguns poemes escrits tant per Gustems –més avesada a aquest registre- com per de Gràcia. Gustems és a més l'autora de les il·lustracions que conté la novel·la, unes creacions en collage inspirades pel seu mateix personatge i per un univers cinematogràfic. Tan important és el lirisme en l'obra que ha servit per titular la novel·la amb un vers d'un poema d'Adrienne Rich (traduït per Montserrat Abelló).

Els dos autors s'han sentit tan còmodes i estan tan satisfets amb el resultat que de fet ja treballen en un nou llibre conjunt. Serà una novel·la "més coral i complexa", avancen, una història "de fantasmes" ambientada en un món on un alt percentatge de la població és morta "però segueix vivint amb naturalitat".