El fotoperiodista Jordi Borràs acaba de publicar el llibre 'Tots els colors del negre', una investigació que fa una repassada dels moviments d'ultradreta i on el feixisme té llavors i arrels tant a Catalunya i l'Estat com a la resta d'Europa. La publicació arriba en un moment on l'extrema dreta creix a tot el continent i quan Espanya comença a prendre consciència del problema, però la investigació del llibre de Borràs comença anys enrere. 'Tots els colors del negre' és un treball periodístic que evoca, a més, un crit d'alerta dels perills que suposa la ultradreta i els seus grans noms, dins i fora de Catalunya, en un moment com l'actual.

El llibre, que ja ha sortit a la venda, es presenta com una forma de "desemmascarar els hereus del feixisme a casa nostra" i un treball "d'infiltració a les manifestacions de la ultradreta a Europa". Editat per Ara Llibres, la publicació arriba després d'anys de Borràs documentant amb rigor i dedicació l’augment de l’extrema dreta a Catalunya durant els darrers anys i identificant nombrosos membres del moviment que escalen posicions en partits i entitats legalment constituïts. Ara, però, ha decidit ampliar el focus amb diversos viatges per Polònia, Grècia, Itàlia, Portugal, França o Alemanya per contextualitzar i "denunciar com el populisme xenòfob acumula poder aquí i arreu del continent".

Així, el llibre pretén explicar què mou a la ultradreta, com actuen els seus integrants i dirigents, què els uneix i què els fa créixer. Al pròleg, a càrrec de l'autor del llibre 'Antifa' Mark Bray, s'explica que Borràs "ha navegat per amenaces esgarrifoses que l’han obligat a desviar el focus periodístic de l’extrema dreta a Catalunya per cobrir l’europea, i la documenta amb detalls fascinants". "Com a lectors, ens beneficiem enormement de la seva cobertura internacional. Un relat estimulant", assegura Bray.