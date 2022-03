L’escriptora Núria Perpinyà (Lleida, 1961) ha publicat la novel·la fantàstica ‘Diatomea’ (La Magrana). Amb aquest volum l’autora s’estrena en la literatura fantàstica i planteja un món futur molt similar al nostre on encara hi ha persones que lluiten perquè el planeta continuï sent “profundament blau”. A través d’intriga, imaginació i aventura, Perpinyà trasllada el lector al segle XXIII en una societat “gairebé perfecta”. Les continues i devastadores inundacions són el maldecap del futur i un físic plantejarà suprimir els mars i els núvols. Una resistència lluitarà per evitar que la idea demagògica del físic sigui una realitat. La novel·la explora en la demagògia i el populisme i com poden canviar el món.

En una trobada amb la premsa, Perpinyà ha explicat que la novel·la utilitza el recurs de parlar d’un món futur per analitzar el món actual. El treball tracta el canvi climàtic però com a “tragicomèdia” s’interessa per les respostes que es donen davant problemàtiques “inesperades”. L’autora ha lamentat que tant a la novel·la com en l’actualitat quan es produeix un conflicte es proposin “barbaritats” per solucionar-lo. “La solució pot ser terrible i absurda però tanmateix, passa”, ha analitzat. “La solució que es dona en el llibre tampoc és tant literària”, ha ironitzat comparant amb l’actualitat mundial. Amb ‘Diatomea’ Perpinyà s’ha endinsat per primera vegada en la ciència ficció. Per l’autora l’experiència de la ciència ficció li dona donat “llibertat”. “Escrius tot el que vols. Estava tipa del realisme”, ha explicat. “M’ha donat molta alegria”, ha sentenciat. Això, sí ha concretat que la seva ciència ficció és “realista”. “No hi ha monstres, ni extraterrestres, tot el que passa podria succeir perquè no hi ha res estrany. Ni distòpies ni apocalipsis”, ha concretat. “La ciència ficció em permet parlar del temps actual, la política i demagògia actual projectant-la en un altre temps”, ha subratllat. L’obra “per distreure’s” agradarà a persones amb consciència climàtica, els enamorats del mar i aquells preocupats per la deriva demagògica. També feminisme i reflexions sobre l’ecologia. Escrita al llarg de dos anys i mig, també durant la pandèmia, amb el treball l’autora planteja tot un univers. “La novel·la és una queixa de la natura, que no li agrada com la tractem”, ha assenyalat.