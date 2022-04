Entre les novetats que han arribat a les llibreries per Sant Jordi n’hi ha dues que venen del Baix Berguedà. D’una banda, la novel·la negra Lluna vella, de Maria Sardans, l’alter ego literari de Montse Cabanas (Puig-reig, 1967), que publica Llibres del Delicte. De l’altra, La dèria, d’Òscar Pardo (Gironella, 1988), un recull de relats que apareix amb el segell Grama.

La Valentina Palau és una mossa d’esquadra ben peculiar: tot i que és una dona immensament rica, hereva de la família Pi i Blanquerna, exerceix la funció pública a la policia catalana. El personatge creat per Maria Sardans a L’àngel negre (Llibres del Delicte, 2020), on va viure una aventura arreu d’Europa perseguint la pista a criminals altament perillosos, torna amb Lluna vella, on la Valentina rep la visita de la seva cosina Paula, que s’instal·la a viure amb ella.

Les seves vides es comencen a instal·lar en el misteri quan comencen a rebre tot de regals inquietants que apunten a Pas de Bocmort, on la Paula hi té un terreny sense saber-ho. La Valentina comença a investigar, aquest cop sense la presència de l’inspector Martí Alemany, que també sembla tenir interès en el cas, que temps enrere havia atemorit els habitants de l’indret.

El sentit de l’humor d’Òscar Pardo (Gironella, 1988) reviu a La dèria, un nou volum de relats que arriba dos anys després del reeixit debut Una apocalipsi i una truita de patates (Célebre Editorial, 2020). L’autor presenta deu narracions breus on les dèries, les manies, els deliris i les extravagàncies inherents a la condició humana s’expressen amb hilaritat, sorpresa i molta imaginació. Pardo ofereix una nova mirada a l’interior de cadascun de nosaltres amb unes històries que, alhora que ens fan riure, ens regalen una oportunitat per reflexionar.