La periodista i fotògrafa francesa Emilienne Malfatto (1989) ha presentat aquest dilluns la novel·la ‘Que et plori el Tigris’ (Edicions de 1984). El treball amb estil “contundent”, “bell” i “poètic” aborda un crim d’honor amb l’assassinat d’una dona per estar embarassada fora del matrimoni. Es tracta d’una ficció que s’ambienta al sud de l’Iraq però que presenta un feminicidi, una temàtica universal que es produeix en qualsevol indret del món. El treball parteix de l’experiència de Malfatto al país com a fotoperiodista de l’Agència France-Press i s’inspira en una situació viscuda amb una amistat. El volum va rebre el Premi Goncourt a la primera novel·la 2021. Segons ha explicat, va escriure el treball “a raig”.

Malfatto ha recordat que quedar-se embarassada fora del matrimoni tampoc era “gaire fàcil” fa 50 anys al món occidental. “A la dona no se la matava però sí que se l’amagava al camp. La idea que les dones no poden decidir sobre el seu cos és quelcom encara molt present. Als EUA hi ha el debat sobre el dret a l’avortament”, ha reflexionat.

La fotoperiodista ha concretat que no va conèixer cap dona que fos assassinada pel motiu que ho serà la protagonista de la història. Sí que ha indicat que va inspirar-se en el tema quan un amic seu li va suggerir que mataria la seva germana “per honor” si mai quedava embarassada fora del matrimoni. “Em vaig quedar freda, aquesta va ser la inspiració”, ha comentat.

El treball té “moltes capes” però “no és periodisme, és ficció molt intuïtiva”. Es tracta d’un treball molt “polifònic” on parlen molts personatges. Per l’autora, encara que hi ha un personatge autor del crim i altres que en seran còmplices, tots “són víctimes” perquè formen part d’un sistema del qual no poden sortir. “És molt difícil no ser covard. Qui es posa ferm? La majoria calla”, ha reconegut.

Malfatto va aterrar per primera vegada a Iraq el 2014 per encàrrec de l’Agència France-Press en plena època del Kalifat. Posteriorment, a principis de 2015 s’hi va instal·lar com a periodista freelance i va cobrir la guerra contra Estat Islàmic. Per ella seria un plaer que es traduís la novel·la a l’àrab, malgrat que ha reconegut que hi hauria molta gent que li agradaria i d’altra que no.

Malfatto ha explicat que ser periodista dona a l’Iraq és més senzill perquè pots accedir al món dels homes en ser una persona estrangera i també al de les dones, el qual no poden accedir mai els homes. Ha explicat que el periodisme de guerra és “molt addictiu” i té “conseqüències”. De totes maneres, per la periodista no és prioritari ser en aquestes zones al terreny de guerra sinó endinsar-se en la resta de territoris mentre dura el conflicte bèl·lic.

A banda d’aquesta novel·la, l’autora publica aquest agost a França ‘El coronel no duerme’, un treball que arribarà a Catalunya l’any que ve. En aquest cas, el nou treball sí que es traduirà a l’àrab.