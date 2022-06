Anagrama publica la primera novel·la de Víctor Balcells (Barcelona, 1985), 'Discotecas por fuera'. Amb una veu literària "que no s'assembla a cap altra", l'autor proposa un relat distòpic sobre el nostre present amb una història d'amor com a fil conductor, però esquitxat de conceptes com el posicionament web, els ciberatacs, i el desig idealitzat i "mediatitzat" per les pantalles i les xarxes.

Entre la ciència i la ficció, Balcells imagina un virus informàtic capaç d'alterar no només els ordinadors sinó també el comportament dels protagonistes de la novel·la, igualment alterat per l'efecte de les drogues que consumeixen i l'alienació que els produeixen uns vincles personals cada cop més virtuals i allunyats de la realitat.

La de Víctor Balcells és una veu "que no s'assembla a cap altra; té desimboltura, ironia i alhora tendresa, i una nova manera de narrar que apel·la a la raó pura i a l'emoció, alhora". Ho proclama la directora editorial d'Anagrama, Sílvia Sesé, en la presentació de 'Discotecas por fuera', contenta de sumar una "nova veu" al catàleg de l'editorial.

Balcells ja havia publicat anteriorment els llibres de relats 'Yo mataré monstruos por ti' (2011) i 'Aprenderé a rezar para logralo' (2017), així com l'obra biogràfica '189 errores' (2016). I 'Discotecas por fuera' és el seu debut en la novel·la.

L'autor va estudiar Humanitats a la Universitat de Salamanca, però després es va dedicar a la creació i posicionament de pàgines web. Així ha conegut i participat d'un món amb interessos i personatges sovint "foscos" –assegura-, que d'altra banda són responsables de filtrar i ordenar la majoria dels continguts als quals accedim quan cerquem coses a Internet.

És aquest univers, i també el del món virtual en general, el que inspira la seva narració. No pas com una adulació de la seva (ex) professió ni de la virtualitat. "Una novel·la sobre el món virtualment interconnectat i humanament desconnectat, materialista i sense empatia", sintetitza l'editorial a la contraportada.

En aquest sentit, Balcells il·lustrava aquest dijous que la representació del desig i de la forma d'estimar a la novel·la és "narcisista, irreal i fantasiosa". El protagonista de l'obra està desconnectat de la realitat, per la seva devoció per tot allò virtual, mediatitzat per les pantalles.

L'algoritme va per lliure

A 'Discotecas por fuera', tot comença el dia que en Víctor (no és l'alter ego de l'escriptor, però se li assembla) i la Ur trenquen. Ell compra un domini d'Internet i crea l'eina que permet identificar la teva ex amb un tipus de monstre a partir d'un test. A més Víctor es muda amb una amiga en un pis compartit on tots són posicionadors web, dos d'ells en concret de webs pornogràfiques.

La ciència ficció irromp amb a la novel·la amb 'El Halo', un ciberatac que no només afecta les màquines sinó el comportament de les persones. Als seus possibles efectes s'hi sumen els de les drogues recreatives que consumeixen, i de la virtualitat alienant amb què cada cop més viuen el seu dia a dia.

D'alguna manera, aquest virus informàtic amb impacte en els humans és una al·legoria sobre el potencial descontrolat de les màquines i els seus algoritmes. "Molts enginyers de Google ho admeten, no saben com funcionen els seus algoritmes", apunta Balcells. D'alguna manera, diu, "la hipòtesi d'aquesta obra –de ciència ficció- és sobre la intel·ligència de la ciència que decideix moltes coses per sobre dels humans".

El dol per la ruptura, l'esfondrament dels pocs vincles afectius (i ara també virtuals), enfronten el protagonista amb la necessitat de recobrar el sentit de la realitat. Per això, amb els seus amics, emprenen una lluita clandestina contra Halo a través del posicionament en motors de cerca i vídeojocs (novament, el món virtual en primer pla, allò que tan domina l'escriptor de la novel·la).

Discoteques des de fora

Les discoteques a les quals eludeix el títol de la novel·la són per la noció d'hedonisme, de diversió, de la generació del protagonista (tot i que amb un terme "que els joves ja no utilitzen", remarca). I "por fuera", una expressió de la superficialitat i el "refredament de la visió del món i la relació amb els altres" que l'autor observa en les generacions actuals, fruit d'un excés de virtualitat. El títol, en tot cas, estaba posat fins i tot abans de començar escriure la novel·la, explica Víctor Balcells. "M'agrada l'esoterisme, de fet el títol em va venir abans de res -reconeix- "i no obstant això és molt afí a la novel·la".