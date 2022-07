La novel·la de Maria Barbal, 'Al llac' (Columna) és una de les novetats destacades del Grup 62 de cara a la tardor. El conglomerat de segells publicarà les darrers novel·les d'Andrea Camilleri i Cormac McCarthy, les de Ramon Solsona, Francesc Serés ('La mentida més bonica', Proa), Núria Pradas, Pilar Rahola i Martí Gironell, o la biografia "definitiva" de Francesc Cambó, signada per Borja de Riquer, entre altres. També veurà la llum el segon llibre del periodista de l'ACN Pere Francesch Rom, 'El silenci dels altres' (Columna). El president del Grup 62, Josep Ramoneda, ha confirmat que els seus segells van tancar el 2021 amb un creixement excepcional del 9% i que el primer semestre de 2022, sent molt bo, dona senyals d'estabilització.

Columna publicarà a finals d'agost 'Al llac', la darrera novel·la de Maria Barbal després de l'èxit de 'Tàndem' (2021, Premi Josep Pla). L'autora ha explicat avui que tenia la novel·la escrita des del 2018, igual com aquella, "per repassar". Segons ha dit l'autora de Tremp, la novel·la està ambientada als anys 60 en aquest municipi, i en el proper Pantà de Sant Antoni, aquell que es va construir a inicis del segle XX en paral·lel a l'arribada de les grans centrals elèctriques a les valls del Pallars, i on la seva generació havia jugat feliç "en un moment lluminós de la infantesa".

La seva serà la primera del reguitzell de novetats que els diversos segells del Grup 62 tenen a punt per a la tardor. Entre els autors catalans contemporanis d'aquest llistat hi ha noms consagrats com Francesc Serés (que publica 'La mentida més bonica'), Ramon Solsona, Pilar Rahola, Jordi Coca, Martí Gironell i Núria Pradas. També arribaran les novetats de "noves veus" del panorama, com Sebastià Portell, el debut literari de Xarim Aresté, o el nou llibre de Pere Francesch Rom, delegat de Cultura de l'Agència Catalana de Notícies (ACN).

Encara en ficció catalana, arribaran també reedicions d'obres clàssiques de Joan Maragall, Miquel Martí i Pol i Josep Pla. Francesc Torralba publicarà un nou assaig, com també Ramon Tremosa, i Borja de Riquer firma una exhaustiva biografia de més de 800 pàgines del polític conservador i fundador de La Lliga Regionalista, Francesc Cambó.

En l'apartat d'autors internacionals, Grup 62 proposa alguns clàssics (Albert Camus, Tolkien, Dumas i també Milan Kundera) i novetats d'escriptors actuals com Asa Larson, Andrea Camilleri, Cormac McCarthy, John Boyne i Louis-Ferdinand Céline.

Pel que fa als títols il·lustrats, destaca l'edició en aquest format del clàssic de Jostein Gaardner 'El món de Sofia', així com 'La pau dels somnis feliços', una història original de Carme Riera amb il·lustracions.