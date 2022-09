L’escriptor debutant Josep Ortiz (Barcelona, 1967) ha presentat aquest dilluns la novel·la ‘L’artefacte’ (Edicions de 1984). El treball històric, que es publica aquest dimecres, aborda el sentiment de culpa i les reflexions d’un científic que va participar de la construcció d’una de les primeres bombes atòmiques.

La novel·la arrenca quan el protagonista, el físic hongarès András Éber, escriu unes memòries i descobreix que la seva estimada parella no va morir durant la guerra. La descoberta sobre la parella el portarà a capgirar la visió que tenia sobre la seva pròpia vida. L’autor del treball s’ha interessat per tractar com les persones recorden el passat i aquells episodis vitals que es deixen de banda.