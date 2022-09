El presentador i humorista Marc Giró torna a endinsar-se en el món dels ‘pijos’ al llibre ‘Encara més pijos’ (Univers), una guia pràctica per detectar els membres d’aquest estatus social. Geografia, la fauna ‘pija’, el neopijo, el 'pijo' modernista o internacional, i les claus per reconèixer un ‘pijo’ són alguns dels temes principals del llibre. “Hi ha més ‘pijos’ del que ens pensem”, assegura. Giró afirna que el llibre és una bona guia per saber on són i creu que molts s’adonaran que tenen més 'pijos' del què es pensen al seu voltant.

‘Pijos’, amb més de 10.000 exemplars venuts, obria una finestra a les vides dels ‘pijos’ i els priven de l’ideal de felicitat, ha explicat l’editorial. El presentador ha indicat que a mesura que presentava el llibre ‘Pijos’ molts lectors li traslladaven que s’havia deixat coses que ara estan en aquest nou llibre.

Els lectors també li preguntaven sobre les diferències entre els ‘pijos’ de diferents llocs. A l’anterior obra, apunta, tenia la teoria que els ‘pijos’ són transversals i són intercanviables. Ara, al nou llibre, indica, exposa les categories de ‘pijos’ segons la seva nacionalitat o el lloc on viuen.

‘Encara més pijos’ és una recopilació d’articles publicats al diari ‘Ara’ i altres d’inèdits. De fet, Giró ha assenyalat que quan més es dedica un als ‘pijos’ més coses surten, és “un tema infinit”, afegeix. Confessa també que té molt mèrit viure dels ‘pijos’: “Soc una persona que visc dels ‘pijos’”.

El llibre assenyala en la seva introducció frases com “els ‘pijos’ no saben que són ‘pijos’, i no es reconeixen com a tals (...); els ‘pijos’ acostumen a escoltar-se els uns als altres, en bucle; els ‘pijos’ segueixen apostant per una religiositat medieval gens il·lustrada perquè, com tothom sap, si et concentres en l’esperit i en l’absorbent salvació de la teva ànima, no cal que estiguis per res més; recentment, entre ‘pijos’, s’ha posat de moda la llibertat (concretament la seva llibertat)”.