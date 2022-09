‘Kennedyana’, el darrer llibre de Vicenç Pagès Jordà, juntament amb ‘L'imperi’ de Richard Kapuscinski i ‘El futuro es lo que era’ de John Carlin, obriran el nou segell de no-ficció Folch&Folch, dirigit per Ernest Folch. ‘Kennedyana’, la crònica que Vicenç Pagès Jordà va deixar llesta abans de morir, és un reportatge literari sobre la saga dels Kennedy, “un retrat de la família més emblemàtica del món contemporani i el seu recorregut en una trama de conspiracions, assassinats, accidents i fets reals i inversemblants a parts iguals”. El llibre també arribarà a les llibreries en castellà. Els tres llibres es posaran a la venda el 14 de novembre.

Al llibre de Vicenç Pagès l’acompanyaran ‘L’imperi’, de Richard Kapuscinski, la crònica-testimoni de la història de la Unió Soviètica, des de l’entrada de les tropes russes a Polònia el 1939 fins a la desintegració de la URSS el 1991.

‘El futuro es lo que era’, de John Carlin, és un llibre on es recopilen per primer cop els millors textos periodístics de l'autor i on s'analitzen els esdeveniments més importants de les darreres tres dècades: l’11S, la guerra d’Ucraïna, el Brexit, Trump, la pandèmia del coid-19 i la mort de la reina Elisabet II.

El segell Folch&Folch, dirigit per Ernest Folch, és un nou segell especialitzat en narrativa periodística i de no-ficció, que apostarà per grans autors nacionals i internacionals i que publicarà indistintament en català i castellà. Pròximament s’anunciarà quins seran els principals títols del 2023. Folch&Folch és un nou segell de l'ecosistema editorial Suma Llibres, on també hi ha Editorial Navona (reflotada el febrer del 2022) i Editorial Arcàdia (adquirida el maig del 2022).