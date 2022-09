L’escriptora i guionista Anna Manso (Barcelona, 1969) ha publicat la primera novel·la per a adults ‘Un cor de neu’ (La Magrana). El treball gira al voltant de la impossibilitat d’estimar a una persona quan encara hi ha ferides obertes. El volum se situa 20 anys després d’un abús sexual i aborda les conseqüències que genera entre una mare i un fill quan no hi ha hagut un suport moral adequat.

La història presenta a la Sara, una dona de 65 anys que viu aïllada a la muntanya al Berguedà turmentada perquè fa 20 anys que no parla amb el seu fill Josep. Un dia al bosc coneixerà un llop amb qui pot parlar que li capgirarà la vida. Recuperar la relació amb el fill no serà una feina fàcil per la impossibilitat de cicatritzar les ferides.