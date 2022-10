L’escriptor italià Andrea Bajani (Roma, 1975) ha presentat ‘El llibre de les cases’ (Periscopi), una retrat humà a través dels espais que s’habiten al llarg de la vida. El volum autobiogràfic presenta un protagonista de qui no sabem el nom però si els detalls de la vida que es reconstrueix a partir de les cases on ha viscut. La complexa relació amb el seu violent pare, la presència d’una mare angoixada, una tortuga que viu al pati, l’emigració de la família al nord, l’ascens social o la relació amb una amant són qüestions que es tracten. La novel·la, que transcorre des dels anys setanta fins a un futur, s’entrellaça amb esdeveniments històrics italians dels darrers cinquanta anys com les morts violentes de Aldo Moro o Pier Paolo Pasolini.

Sobre l’argument i la temàtica de l’obra, Bajani ha exposat que les cases “conserven secrets” que no sempre es volen explicar i que si, en canvi, es donés la veu a les cases aquestes els explicarien. “Les cases recullen records íntims i vivències polítiques. No són neutres. Són el cor de l’home i s’ha d’escoltar”, ha sentenciat. El novel·lista italià ha explicat que en un moment de la seva vida va tenir la necessitat d’explicar-se i que va decidir que ho volia fer amb un recull de les cases on havia viscut. “El desig era intentar trobar-me a mi a totes les cases. Veure si tots els ‘jos’ que havien viscut en els diferents habitatges s’assemblaven i potser ajuntar-los per produir un ‘jo total’”, ha concretat. Agustí Alcoberro s’endinsa en el mite de les bruixes a Catalunya en una novel·la sobre la intolerància En una trobada amb la premsa, l’autor ha explicat que la novel·la amb diverses capes, combinació de temps i personatges ha nascut per una passió en l’observació i la melancolia. “M’agrada molt mirar per la finestra i veure com la gent fa les seves coses. Una gent es baralla, l’altra dorm o menja. Són moments que vull que durin per sempre perquè són perfectes”, ha explicat. El llibre autobiogràfic és un retrat en primera persona però explicat “des de fora”. Mostra les cases on va viure l’escriptor quan va néixer, quan tenia set anys o amb el seu primer matrimoni. Ha explicat que li interessa saber que la casa on va viure amb el seu primer matrimoni pot reunir tot l’amor etern que es van prometre en aquell habitatge, encara que aquest després desaparegués. Amb l’obra l’autor accepta les diferents etapes de la seva vida i fa les paus amb ell mateix i amb la ciutat de Roma. L’obra recorre diferents ciutats italianes i està lligada amb la història del país. De fet, en una de les cases de la novel·la hi va patir el seu captiveri i mort el polític italià Aldo Moro i en una propera hi va morir el poeta italià Pier Paolo Pasolini. Bajani ha constatat que la novel·la és un exercici d’arqueologia perquè indaga en allò que s’ha viscut, es viu i es viurà en una casa. També ha indicat que ha elaborat el llibre amb material autobiogràfic però ha dit que no ha estat una experiència pacificadora ni sanadora perquè sense haver fet una cura psicològica prèvia no hauria pogut centrar-se en la novel·la. “El llibre és la conseqüència d’un procés de curació”, ha destacat. “M’he retrobat amb parts de mi mateix”, ha celebrat.