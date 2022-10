El mercat literari en català compta amb una nova editorial, Clandestina, impulsada per dos socis, Imma Muñoz i Ilya Pérdigo, i amb el gènere negre com a pal de paller principal. La iniciativa donarà continuïtat a la col·lecció de Crims.cat, que editava fins ara Alrevés i que compta ja amb una setantena de títols, i crearà també una nova col·lecció, la Biblioteca Clandestina, que publicarà els primers volums el febrer de l'any que ve. El nou segell recuperarà narrativa generalista de finals del segle XIX i principis del XX que, per raons històriques diverses, no s'han pogut llegir en català. Els dos primers volums seran 'Els trenta-nou esglaons', de John Buchan, i 'L'home a qui se l'empassà la terra', de Carolyn Wells.

El vincle d'Ilya Pérdigo amb el món editorial sorgeix fa més d'una dècada juntament amb el seu germà i dos socis més, amb qui va fundar l'editorial Alrevés, centrada en la novel·la negra en català i castellà. Ara, han decidit separar els camins i continuar les trajectòries editorials en solitari. Amb la decisió, Crims.cat passarà a editar-se des de l'editorial Clandestina, que buscarà no només donar-li "continuïtat" sinó ampliar-ne el nombre de títols anuals, passant de 8 a 10 a l'any. També planteja ampliar el seu catàleg a la narrativa negra juvenil. "És un dels millors gèneres perquè els joves s'engresquin en la lectura", explica Pérdigo en declaracions a l'ACN. Segons els socis de Clandestina, el gènere negre ajuda a explicar la realitat actual i a contextualitzar els contextos econòmics, polítics i socials. "Posa davant del mirall l'ésser humà i, per tant, hi aprofundeix", descriu Ilya Pérdigo. Acord amb l'editorial Sajalín En el nou camí iniciat per Clandestina, s'hi compta un acord amb Sajarlín, una editorial amb una trajectòria paral·lela i especialitzada en editar en castellà novel·la negra, especialment, la nord-americana. Fruit de l'entesa, anualment Sajarlín i Clandestina publicaran un llibre conjuntament en castellà i català. S'estrenaran, al maig, editant 'Dead city'. De Shane Stevens.