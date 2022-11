La Divisió Editorial de Grupo Planeta i Grup 62 seran els editors de tots els llibres oficials del Barça fins al 2025, sota la marca Barça Books. Així ho han anunciat aquest dijous els responsables de l'editorial i el club en una roda de premsa en què ja han presentat la primera publicació fruit de l'acord. Es tracta d'una obra que repassa els gairebé 125 anys d'història del club titulada 'Ajusteu-vos el cinturó, que ens ho passarem bé', escrit pel directiu del club responsable de l'Espai Barça, Jordi Llauradó, amb pròleg de Joan Laporta i epíleg de Xavi Hernández. Edicions Planeta s'encarregarà d'editar els exemplars en castellà, mentre que Edicions 62 ho farà en llengua catalana.

Des del Grup Planeta tenen la intenció d'editar la varietat més gran de llibres que puguin, des de quaderns educatius per a nens, fins a còmics manga, passant per edicions de gran format o obres biogràfiques. A més, el director general d'Editorials Especialitzades i Innovació del Grup Planeta, Joaquin Alvarez de Toledo, ha confirmat que, "tot i que serà més lent", tenen la clara intenció d'"internacionalitzar" els llibres que es publiquin sota el paraigua de Barça Books. Volen fer arribar els llibres a "tots els culers d'arreu del món", així com del país, "tant si parlen en català, com en castellà, com en anglès".

La durada d'aquest acord s'allargarà fins al 2025. Per Alvarez de Toledo, però, "hi ha la voluntat que l'acord sigui un èxit, per a poder renovar-lo cada vegada que es pugui". De la seva banda, la vicepresidenta de l'Àrea Institucional del FC Barcelona, Elena Fort, ha explicat que aquest acord amb les dues editorials els permetrà accedir als principals mercats editorials del país i internacionals. Així també, expressa que aquesta és la manera de demostrar que poden "ser més que un club, també en l'àmbit editorial".