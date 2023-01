'Mur al Descobert' (Bresca Editorial) explica l'arrencament de les pintures romàniques de Santa Maria de Mur, al Pallars Jussà, que va servir per salvar el romànic català. Les pintures es van arrencar l'any 1919 i van anar a parar al Museum of Fine Arts de Boston on romanen des del 1921. Lorena Farràs, autora del llibre, ha explicat que és a través dels seus protagonistes; l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner, el president de la Mancomunitat Enric Prat de la Riba o el col·leccionista Lluís Plandiura, que s'expliquen els fets. Uns fets que van posar de manifest la importància i vulnerabilitat de l'art romànic. La Mancomunitat va arrencar la resta de pintures romàniques per salvaguardar-les al Museu Nacional d'Art de Catalunya.

Per Farràs, l'arrencament de les pintures de Mur va ser "la guspira" en la preservació i protecció per salvar l'art a Catalunya. "El cas de Mur va posar en alerta els governants de l'època, que van decidir arrencar i traslladar a Barcelona les pintures romàniques més importants del Pirineu amb l'objectiu d'evitar més casos com el de Mur", ha afirmat l'autora.

En el cas de Mur va ser el rector de la canònica de Mur qui va vendre les pintures. Segons recull el llibre, el rector conta que a principis del segle XX la canònica estava mig abandonada en una parròquia amb dificultats econòmiques. És per això que al mossèn no li va semblar una mala proposta arreglar la teulada a canvi d'unes pintures poc valorades pels feligresos i oblidades darrere d'un retaule i les va acabar venent per 7.500 pessetes.

Al llibre hi ha anècdotes com que es van vendre per aquest preu relativament baix i les va adquirir el Museum of Fine Arts de Boston per 92.100 dòlars fa cent anys es detallen al llibre o que el col·leccionista d'art Plandiula (per fer arrencar les pintures de Mur i vendre-les posteriorment) i la Mancomunitat (per arrencar i salvaguardar les pintures de la resta del Pirineu) van utilitzar els mateixos tècnics italians liderats per Franco Steffanoni.

Entre els protagonistes que narren la història de l'arrencament de les pintures tenen un paper rellevant Antoni Mir Casases, el primer a donar a conèixer les pintures; el mossèn Farràs, qui explica que es va vendre el mural per reparar el sostre de la canònica; Franco Steffanoni, un dels tècnics italians que dominava la tècnica de l'strappo i va vindre expressament des de Bèrgam per practicar l'arrencament; el col·leccionista Lluís Plandiura que aprofitant el buit legal del moment, va ser qui va comprar les pintures.

Al municipi de Castell de Mur l'arrencament de les pintures encara és un tema molt viu entre els seus veïns i recorden haver sentit moltes històries relacionades amb les pintures com que després de ser comprades per Lluís Plandiura i d'estar dos anys a la seva casa/museu del Born de Barcelona, les pintures es van traslladar a Nova York on es van subhastar. Farràs ha afirmat que no han trobat cap indici d'aquesta subhasta.

Altres veïns recorden que la canalla dels pobles tiraven pedres als personatges de les pintures, anomenats pels nens "ninots" per la impressió i por que els feien, fets que tampoc s'han pogut corroborar, ha afirmat l'autora.

Toc d'alerta per salvar el Romànic Català

Les pintures romàniques de l'absis de la Canònica de Santa Maria de Mur, del segle XII, van ser arrancades i venudes per no tornar mai més, però aquests fets van servir d'alerta a la Mancomunitat. Enric Prat de la Riba va posar en marxa la Campanya de Salvament del Romànic Català, en el marc de la qual els frescos de les esglésies del Pirineu van ser arrencats i dipositats a l'actual Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). És precisament gràcies a aquesta campanya que el MNAC compta amb una de les millors col·leccions de pintura mural romànica del món, ha sentenciat Lorena Farràs.

Per Enric Prat de la Riba "salvar l'art romànic pirinenc" va ser "un dels objectius fonamentals de la política cultural de la Mancomunitat".

La mostra 'Mur al descobert'

'Mur al descobert' es tracta d'una obra de caràcter divulgatiu que, per primera vegada, narra els fets ocorreguts de la mà d'una autora i una editorial pallareses. Parteix de l'exposició 'Mur al Descobert', de qui pren el títol, que va ser duta a terme en el marc dels actes organitzats amb motiu del centenari de l'arrencament de les pintures.