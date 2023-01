Youssef El Maimouni publica aquest dijous la seva segona novel·la, 'Nadie salva a las rosas' (Roca Editorial), un thriller on traspua la seva experiència com a educador social de menors no acompanyats a Barcelona, molts d'origen marroquí com ell. L'autor català explica la història d'una jove trans marroquina torturada fins a morir a les afores de la capital catalana i la investigació que emprenen una amiga i un dels seus mentors per esbrinar qui n'és el responsable.

La novel·la és la segona entrega d'una trilogia sobre la discriminació de la comunitat marroquí, i dels àrabs en general, a Catalunya, que va estrenar el 2021 amb 'Cuando los montes caminen', una ficció sobre un marroquí allistat a l'exèrcit nacional a l'Espanya de l'any 1936.