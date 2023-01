L’escriptor Pep Coll (Pessonada, Pallars Jussà, 1949) ha presentat aquest dimarts la seva última novel·la ‘La llarga migdiada de Déu’ (Proa) que tracta l’odissea d’uns adolescents per fugir de la barbàrie nazi a través dels Pirineus. La tercera novel·la de Coll és un treball coral que parteix d’un episodi històric derivat de la Segona Guerra Mundial a la França de Vichy l’any 1940. S’ambienta en el sud del país on hi conflueixen tota mena d’exiliats republicans espanyols i jueus, polonesos, belgues, holandesos i francesos que fugen del nazisme. La novel·la se centra en un venedor ambulant que descobrirà un monestir en ruïnes amb desenes d’infants jueus. Mentre el nazisme arrasa Europa, els Pirineus apareixeran com l’única via d’escapada.