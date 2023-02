La nova edició de ‘Cavalls salvatges’, de Jordi Cussà, publicada per Comanegra, arriba aquest dimecres a les llibreries. Una edició amb les últimes correccions que va deixar-hi anotades Cussà i amb l’epíleg de l’editor de Comanegra Jordi Puig, qui va treballar amb l’escriptor en la publicació d’‘El primer emperador i la reina Lluna’ i ‘Les muses’. “Recuperar ‘Cavalls salvatges’ amb les últimes correccions de l’autor és una responsabilitat molt gran, una alegria i un orgull”, assenyala Puig, en declaracions a l’ACN. A aquesta publicació, les seguiran les noves edicions de ‘Formentera lady’, que arribarà aquest any, i de ‘La serp’ i ‘El Ciclop’, el 2024. Puig remarca “la grandesa de l’estil” de l’escriptor, que va morir al juliol de 2021.

A ‘Cavalls salvatges’, l’Àlex Oscà arriba als 40 anys reclòs en una casa de Malanyeu a l’Alt Berguedà. El precedeixen moltes batalles que no s’han explicat mai des d’on hauria tocat explicar- les, i entoma el repte, apunta Comanegra en la sinopsi. Trenant i reformulant històries viscudes emergeix davant el lector “la realitat dels anys vermells de la droga viscuts a la Catalunya sense focus”.

L’obra va publicar-se per primera vegada l’any 2000 i es considera, destaca Comanegra, el retrat literari “més important de l’anomenada ‘generació dels pringats’, que és com anomenava l’autor als que van travessar els anys de màxima popularització de l’heroïna als Països Catalans”.

L’editorial explica que el 2007, l’autor ja revisava l’obra que hauria d’esperar molts anys a ser publicada a Edicions de L’Albí, al juny del 2016. Abans d’això va aparèixer la novel·la que fa parella amb ‘Cavalls salvatges’, ‘Formentera lady’, actualment, en procés de ser reeditada per Comanegra, amb “més de 1.000 canvis llegats per l’autor" i un epíleg d’Anna Ballbona.

Comanegra apunta que la revisió de ‘Cavalls salvatges’ que han manejat està datada el novembre del 2018. En concret, d’un exemplar de la segona edició que conté anotacions de treball de Cussà per a l’adaptació posterior que faria per al còmic i una sèrie de correccions “considerable”. L’editorial especifica que es “refà algun paràgraf, es canvia el títol d’un capítol, es perfila la construcció d’unes quantes frases (alguna, directament, s’elimina), es revisen noms i dates, s’arrangen una colla d’errors ortogràfics i s’hi fan canvis de puntuació”.

Per resoldre alguns dubtes, Comanegra ha fet servir el manuscrit refet per l’autor de cara a la segona edició de la novel·la, amb dues notes seves datades el maig del 2014 i el maig del 2016, i l’exemplar de la primera edició marcat per l’autor de dalt a baix l’any 2007 amb les correccions que volia aplicar en aquella segona edició.

Recuperar ‘Cavalls salvatges’ amb les últimes correccions que va deixar fetes l’autor, apunta Puig, és per a Comanegra “una responsabilitat molt gran, una alegria i un orgull. És continuar amb l’aposta que ja fa anys que veníem demostrant des de les primeres traduccions que vam fer amb Cussà fins a l’aposta tant important que va representar ‘El primer emperador i la lluna’”.

Reedició de 4 obres

El mes de maig de 2022 Comanegra va adquirir els drets de quatre novel·les de Cussà ‘Cavalls salvatges’, ‘Formentera lady’, ‘La serp’ i ‘El Ciclop’. L’editor assenyala que ‘Cavalls salvatges’ i ‘Formentera lady’ formen part de les novel·les de la droga i ‘La serp’ i ‘El Ciclop’, juntament a ‘Les muses’, obra ja publicada, de l’anomenada trilogia de la civilització. Comanegra publicarà ‘Formentera lady’ aquest any i ‘La serp’ i ‘El Ciclop’, el 2024.

Puig remarca que aquests són els dos projectes de més ambició que va fer Cussà al llarg de la seva trajectòria i que “més de corcoll el van portar durant molts anys perquè són els més revisats i lluitats per l’autor”. L’editor també creu que aquestes obres “marquen la grandesa del seu estil”.

També explica que l’important de l’edició múltiple de l’obra de Cussà és que estan parlant de quatre edicions que contemplen “correccions importants” que va deixar fetes l’autor. “Em quedo amb la importància d’aquesta feina que s’havia de fer amb consciència i respecte”, afegeix.