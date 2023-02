Quentin Tarantino visitarà Barcelona el 9 d'abril per presentar el seu nou llibre, l'assaig 'Reflexions sobre cinema' (Columna), al Teatre Coliseum. Així ho ha anunciat aquest dimecres la promotora Last Tour International, talment com un "esdeveniment en directe", per al qual es posaran entrades a la venda el divendres 3 de febrer. 'Reflexions sobre cinema' és el debut de no ficció del popular director nord-americà, responsable de films com 'Pulp Fiction', 'Reservoir Dogs' o 'Érase una vez... en Hoollywood'. Precisament, el llibre es composa d'una sèrie de reflexions sobre el cinema nord-americà dels anys 70 que tant l'ha influït. A Barcelona, Tarantino conversarà en directe sobre aquesta qüestió i llegirà fragments del llibre.

El llibre de Tarantino s'ha publicat també en castellà ('Meditaciones de cine', Reservoir Books). L'editorial ja va avançar a finals del 2022 que estava treballant per poder portar el realitzador a Barcelona perquè presentés l'obra.