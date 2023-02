L'escriptora Care Santos torna amb 'El boig dels ocells' (Columna), una novel·la on ficciona la vida de l'ornitòleg Eugene Schieffelin a partir de la seva presumpta fascinació pels ocells que apareixen a l'obra de Shakespeare. A Schieffelin se li atribueix haver introduït a Nova York l'estornell, que apareix a 'Enric IV', una espècie invasora en la qual el govern dels Estats Units inverteix avui milions de dòlars per controlar. Santos parteix d'aquí per imaginar les raons d'aquesta ambició "més desfasada que científica" en una novel·la que és també un retrat de la Nova York del segle XIX. Enamorada i visitant habitual de la ciutat, l'escriptora va descobrir l'existència de l'ornitòleg divagant per la popular llibreria Strand.

Care Santos combina en aquesta novel·la la presència de personatges reals amb d'altres d'inventats, i ficciona en bona mesura la vida de Schieffelin, així com la motivació que el va dur a introduir a Central Park 30 parelles d'estornells. Un fet provat, aquest, que el converteix en el responsable que avui aquesta sigui l'espècie invasora més important dels cels del Estats Units.

L'escriptora fa reviure la Nova York de la segona meitat del segle XIX, una ciutat en ebullició i on els avenços culturals i tecnològics se succeeixen a gran velocitat, terreny abonat per a qualsevol iniciativa, per excèntrica que sigui. "Aquesta és una novel·la sobre perseguir els somnis, però també sobre com de catastròfica pot ser una idea, per bona que sembli", ha exposat aquest divendres l'autora.

Un personatge misteriós

Santos va descobrir l'existència d'aquest personatge a través d'un llibre que va trobar en un dels seves visites recurrents a la llibreria novaiorquesa Strand, al carrer catorze cantonada amb Broadway, de Manhattan. Era 'How Shakespeare Changed Everytihing', un compendi del periodista Stephen Marche sobre les conseqüències mes desconegudes de l'obra del dramaturg anglès. Entre elles, li va sorprendre la història de Schieffelin, de qui s'explicava que va introduir l'estornell a Nova York i de la seva intenció de fer el mateix amb la resta d'ocells que apareixen a les obres de Shakespeare. Pel que se sap, només va fer-ho amb els estornells i amb el pardal europeu.

De primer, Santos va començar a buscar literatura sobre el personatge, però no en va trobar. Estranyada perquè no existís cap novel·la sobre ell, es va posar a escriure-la ella mateixa. Amb abundant documentació i aprofitant el parèntesi del confinament, l'escriptora, una enamorada de Nova York que visita la ciutat cada any, va escriure el primer esborrany de la novel·la, on també hi apareixen els avis de l'ornitòleg –dos prohoms de la ciutat-, una germana (inventada) i la dona, entre altres. També hi fa aparèixer un altre personatge real, la periodista Nellie Bly, coneguda per haver volgut –i aconseguit- batre la marca de Phileas Fogg fent la volta al món.

Diu l'autora que va topar amb una falta d’informació "absoluta" sobre Eugene Schieffelin. D'aquí la possibilitat de ficcionar la seva vida. "Segurament va ser un home discret, no sé si per voluntat pròpia o aliena. Sembla que només se’l recorda en relació amb els estornells, tot i que hi ha més dubtes que certeses. No queda clar que fos admirador de Shakespeare —tot i que l’admiració per Shakespeare era molt intensa en aquells anys a Nova York— i tampoc que intentés introduir tots els ocells shakespearians", assumeix Santos.

Nova York i el segle XIX

"També és una novel·la sobre Nova York", sosté l'escriptora. I sobre el segle XIX. "Em sento com a casa en el XIXI, l'he novel·lat tant que ja em penso que he nascut fora d'època; soc un error cronològic", bromejava aquest matí. No obstant això, la seva propera novel·la s'ambientarà al segle XX i "tornarà" a Barcelona, ha avançat avui.