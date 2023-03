Pagès Editors ha publicat un nou títol dins la col·lecció de novel·la gràfica Doble Tinta, 'Una gossa en un descampat'. El còmic adapta el text teatral de la dramaturga tortosina Clàudia Cedó del mateix nom sobre la mort perinatal. Sergi Belbel va dirigir l'obra de teatre l'any 2018 a la Sala Beckett, i el muntatge va ser guardonat amb els Premis de la Crítica, els Premis Butaca i el Premi Núvol Apuntador. El text explica la història de la Júlia i en Pau, una parella que perd el seu fill quan ella està embarassada de cinc mesos. Belbel va definir l'obra en el seu moment com "un Hamlet femení". El guió del còmic és de la mateixa dramaturga, i els dibuixos són de Nono Moreno.

"El viatge de la protagonista, la Júlia, les seves pors, els dubtes o la seva alegria (...) esdevenen un mapa necessari (...) tant per qui fullegi el còmic per primera vegada, com per qui va a veure l'obra al teatre o per qui té un descampat propi, potser encara per digerir", explica la dramaturga Carla Rovira al pròleg del llibre.